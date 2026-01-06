حساب بازاریان از حساب افرادی که به دنبال برهم زدن نظم هستند، جداست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به زحماتی که اصناف و کسبه متحمل شده اند، نقش آفرینی و تأثیرگذاری آن‌ها، بازار تهران را قلب تپنده اقتصاد کشور و اصناف را موثرین قشر جامعه دانست.

بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، رستگار با اشاره به ریشه‌های اعتقادی و باورهای بازاریان و کسبه، آن‌ها را جزو مهم‌ترین تشکل‌های مردمی دانست که با همگرایی بیشتر می‌توانند وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور رقم بزنند.

او ضمن اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های پیش پای صنوف از جمله عدم تثبیت نرخ ارز، تشکیل جلسه فوری با رئیس جمهور و رساندن مشکلات اصناف به گوش سران سه قوه را مورد نظر قرار داد که در روزهای اخیر و همزمان با چالش‌های بازار اتفاق افتاد.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر این نکته که امروز امنیت شغلی، مهم‌ترین خواسته ماست، تصریح کرد که بازار و بازاری که از دل مردم بیرون آمده، به دور از هرگونه به هم ریختگی نظم است.

رستگار با تاکید بر مردم‌نهاد بودن اصناف به استقلال آن‌ها اشاره و تصریح کرد که صنوف هیچگاه وابسته به هیچ حزبی نبوده و حسابشان از حساب آنان که به دنبال بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی هستند، جداست.

به گفته حمیدرضا رستگار، اصناف، مظهر و منشأ خوبی‌ها هستند و در حالی که می‌توانند بگذارند و بروند به خاطر عرق و علاقه به کشور و به این دلیل که ایران را دوست دارند، متعهد مانده اند.

رئیس اتاق اصناف تهران ضمن اشاره مجدد به مطالبات قانونی اصناف، اظهار امیدواری کرد صدای کسبه به گوش مسئول رسیده باشد و این دلسوزان نظام، به برکت خون شهدا بتوانند صلح و آرامش را در کشور برقرار سازند.