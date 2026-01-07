توزیع ۲۵ تن روغن احتکارشده با نرخ دولتی در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستم پور، از توزیع ۲۵ تن روغن احتکارشده با نرخ مصوب دولتی در سطح شهریار خبر داد.

دادیار ویژه ناظر بر بازار شهریار، در این‌باره اظهار کرد: این اقدامات بر اساس بررسی‌های دقیق انجام‌شده در سامانه جامع انبارها و شناسایی موارد مشکوک صورت گرفته و اولویت توزیع کالاهای مکشوفه، مناطق کم‌برخوردار شهرستان است.

وی افزود: در ادامه بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی، چهار تن روغن احتکارشده دیگر نیز کشف شده که پرونده آن در حال طی مراحل قانونی است.

نماینده دادستان با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با متخلفان اقتصادی تصریح کرد: با هرگونه تخلف، به‌ویژه در حوزه احتکار و عدم عرضه کالاهای اساسی، به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی برخورد شده و متخلفان مطابق قانون تحت پیگرد جدی قرار خواهند گرفت.