به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان عصر سه شنبه از راهاندازی و تکمیل مرکز جامع پایش و مانیتورینگ محیط زیست استان خبر داد و گفت: این مرکز بهعنوان هسته اصلی پایش آلودگیهای زیستمحیطی، نقش مهمی در رصد، هدایت و کاهش آلایندههای صنعتی و انسانی ایفا خواهد کرد.
مسیحی تازیانی با اشاره به ویژگیهای این مرکز اظهار کرد: مرکز پایش محیط زیست هرمزگان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با زیربنای ۳۷۰۰ متر مربع طراحی شده و دارای دو مرکز مانیتورینگ تخصصی در حوزه محیط زیست انسانی و محیط زیست دریایی و طبیعی است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ سنسور پایش آلایندهها در استان فعال است و اطلاعات آنها بهصورت برخط در این مرکز تجمیع و تحلیل میشود. همچنین حدود ۲۰ دوربین پایشی در مناطق مختلف، وظیفه مانیتورینگ مستمر را بر عهده دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با بیان اینکه این مرکز دارای چهار آزمایشگاه تخصصی است، گفت: این آزمایشگاهها برای سنجش و صحهسنجی نمونههای آب، خاک، هوا و محیط دریایی پیشبینی شده و علاوه بر پایش سنسوری، نمونهبرداری از صنایع، دریا، خاک و سایر منابع آلاینده نیز در این مرکز انجام میشود.
مسیحی تازیانی ادامه داد: در این مجموعه یک ایستگاه مادر پایش گازها مستقر خواهد شد که با توجه به جهت باد غالب از غرب بندرعباس به سمت شهر، امکان سنجش دقیق میزان انتقال آلایندههای ناشی از صنایع غرب بندرعباس به محدوده شهری را فراهم میکند. همچنین پایش ذرات معلق PM2.5 و PM10، گازسنجی و غبارسنجی بهصورت کامل در این مرکز انجام میشود.
وی با اشاره به استقرار واحد هواشناسی در این مرکز تصریح کرد: این واحد نقش مهمی در رصد مسیر حرکت هوا و تحلیل الگوی انتشار آلودگی ایفا میکند و دادههای آن به مدیریت بهتر شرایط آلودگی کمک خواهد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان همچنین از ایجاد مراکز پایش اقماری در غرب و شرق بندرعباس خبر داد و گفت: بر اساس دستور استاندار هرمزگان، احداث مراکز کوچکتر بهعنوان زیرمجموعه این مرکز در دستور کار قرار گرفته است. مرکز غرب بندرعباس با استفاده از مسئولیتهای اجتماعی صنایع، چند ماه پیش کلنگزنی شد و هماکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم سال آینده به بهرهبرداری برسد.
مسیحی تازیانی در پایان تأکید کرد: این پروژه در دولت فعلی آغاز شده و در همین دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و با راهاندازی آن، گام مهمی در جهت حفظ سلامت شهروندان و پایداری محیط زیست استان هرمزگان برداشته میشود.
