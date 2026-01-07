مدرسه ابتدایی دوکلاسه «بیسکاو» در شهرستان بشاگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مدرسه در سال ۱۴۰۴ احداث شده و دارای ۲ کلاس درس با زیربنای ۱۰۱ متر مربع است. برای ساخت این پروژه بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده و این فضای آموزشی، امکان تحصیل ۲۰ دانشآموز منطقه را در محیطی استاندارد فراهم میکند.
منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر در آئین افتتاح این مدرسه گفت: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، از اولویتهای مهم آموزش و پرورش استان است و بهرهبرداری از مدرسه بیسکاو، گامی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، بهبود دسترسی دانشآموزان و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان بشاگرد به شمار میرود.
وی افزود: این پروژه با پیگیری و اجرای ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان انجام شده و تلاش میشود با تکمیل و راهاندازی پروژههای مشابه، کمبود فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و دوردست کاهش یابد.
جمشید خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد نیز در این مراسم گفت: افتتاح این مدرسه، اقدامی مهم برای تقویت زیرساختهای آموزشی شهرستان است و فراهم شدن فضای مناسب برای دانشآموزان، نقش مستقیمی در افزایش انگیزه تحصیل و ارتقای سطح آموزشی منطقه دارد.
مدرسه ابتدایی دو کلاسه بیسکاو با هدف بهبود شرایط آموزشی و پاسخگویی به نیاز دانشآموزان این روستا احداث و با آغاز بهرهبرداری، در اختیار جامعه محلی قرار گرفت.
