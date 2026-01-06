به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا را یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین نشست‌ها برای حل مسائل مردم و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان دانست و اظهار کرد: هرچند اقداماتی در حوزه شیلات انجام شده، اما این اقدامات متناسب با ظرفیت‌های بالقوه استان نیست و این بخش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و فعال‌سازی جدی‌تر است.

وی با تأکید بر نقش شیلات در ایجاد اشتغال و ارتقای سلامت جامعه افزود: توسعه آبزی‌پروری علاوه بر افزایش تولید و اشتغال‌زایی، تأثیر مستقیمی بر بهبود الگوی تغذیه مردم دارد، ظرفیتی که تاکنون در کرمانشاه به‌خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پایداری مصرف آب در حوزه شیلات تصریح کرد: توسعه این بخش منجر به افزایش مصرف آب نمی‌شود، زیرا آب مورد استفاده می‌تواند به‌صورت چندمنظوره و در چرخه‌های بعدی در کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی بر لزوم تکمیل زنجیره تولید آبزیان از مرحله تولید تا بسته‌بندی و توزیع تأکید کرد و گفت: تکمیل این زنجیره موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش صادرات و ارزآوری می‌شود و کشور عراق می‌تواند یکی از بازارهای هدف مهم برای صادرات محصولات شیلاتی کرمانشاه باشد.

حبیبی از دستگاه‌های اجرایی خواست همکاری لازم را برای توسعه این بخش داشته باشند و از بخش خصوصی نیز دعوت کرد با ورود جدی‌تر به حوزه شیلات، نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، صنعت ساختمان را یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: حدود یک‌سوم اقتصاد کشور به این صنعت وابسته است و اشتغال و گردش مالی آن اهمیت بسیار بالایی دارد.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مهندسان متخصص افزود: با رعایت قانون و تسهیل فرایندها باید کیفیت ساخت‌وسازها ارتقا یابد و امور مردم با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

حبیبی با اشاره به زلزله‌خیز بودن استان کرمانشاه تصریح کرد: نظارت دقیق‌تر بر ساخت‌وسازها ضروری است و استفاده از مهندسانی که شغل اصلی آنان مهندسی است، باید در اولویت قرار گیرد تا ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها تضمین شود.

وی در پایان نقش انجمن صنعت ساختمان و کمیته‌های تخصصی را در تصمیم‌سازی‌های مؤثر مهم دانست و گفت: با هم‌افزایی این ظرفیت‌ها می‌توان گام‌های اساسی برای توسعه متوازن استان برداشت.