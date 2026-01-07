حمید دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحولات اخیر و همچنین مقوله یارانه اعطایی به افراد جامعه در سراسر استان سمنان بیان کرد: یارانه همه افراد در استان سمنان تا دهک هشت، هر نفر یک میلیون تومان شارژ شده است.

وی افزود: یارانه دهک نهم نیز به زودی واریز خواهد شد همچنین دهک دهم جامعه در صورتی که درخواست داشته باشند می‌توانند از سامانه مرتبط با یارانه‌ها اقدام کنند و عملاً ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور مشمول این طرح هستند

معاون اقتصادی استاندار سمنان همچنین بیان کرد: ۱۲ گروه کالایی افزایش قیمت خواهند داشت و یارانه به جای اینکه به تولیدگران و وارد کنندگان داده شود، به مصرف کننده پرداخت و برای سه ماه شارژ خواهد شد به این صورت که هر فرد می‌تواند یارانه یک ماه را هزینه کند.

دهرویه با بیان اینکه این یارانه‌ها همچنین قابل انتقال برای ماه بعد هم است، ابراز کرد: یارانه‌هایی که در آن ماه استفاده نشده، سوخت نمی‌شود و مردم می‌توانند ماه بعد هم از آن بهره گیری کنند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم استان سمنان نگران تأمین اقلام مورد نیاز شأن نباشند، افزود: نظارت بر بازارها و مکان‌های عرضه اقلام مورد نیاز مردم استان سمنان تشدید شده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان همچنین اعلام کرد: در خصوص کالاهای اساسی هیچ کمبودی در استان سمنان نداریم و تمام انبارهای شرکت بازرگانی دولتی از جمله قند و شکر و برنج و روغن و … انبار شده مشکلی در این زمینه در استان سمنان وجود ندارد.