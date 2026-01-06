بازدید نماینده ویژه وزیر بهداشت از بیمارستان امام خمینی(ه) ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیگیری روند خدمات‌رسانی به مجروحین و مصدومان حوادث اخیر، دکتر علی دل‌پیشه مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به عنوان نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و جمعی از مسئولان این دانشگاه، عصر امروز از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهر ایلام بازدید کرد.

در جریان این بازدید، نماینده ویژه وزیر بهداشت ضمن حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) و دیدار و گفتگو با پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل، به بررسی روند ارائه خدمات درمانی و آموزشی پرداخت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

یکی از محورهای اصلی این بازدید، تشریح فداکاری و ایثار تیم سلامت استان ایلام در رسیدگی به مصدومان و مجروحان حوادث اخیر بود.

دکتر علی دل‌پیشه با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان، بر نقش برجسته پزشکان و پرستاران تأکید کرد و گفت: این عزیزان در شرایط اخیر، با احساس مسئولیت مضاعف و روحیه‌ای جهادی در کنار دیگر همکاران خود خدمات ارزشمندی را ارائه دادند.

وی این اقدام را نمونه‌ای بارز از همبستگی و تعهد حرفه‌ای در جامعه پزشکی دانست و خاطرنشان کرد: چنین همکاری‌ها و ایثارگری‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

در پایان این بازدید، نماینده ویژه وزیر بهداشت ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد خاص و قابل توجه تیم سلامت استان ایلام، اعلام کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی مسئولان و کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، به وزیر محترم بهداشت منتقل خواهد شد تا در راستای رفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام هم با اشاره به اعزام تیم ویژه وزارت به ایلام، اظهار داشت: این بازدید، بار دیگر اهمیت نقش دانشگاه علوم پزشکی ایلام و مراکز درمانی وابسته به آن در ارتقا سطح خدمات سلامت استان را یادآور شد و نشان داد که همدلی و تلاش جمعی کادر درمان، پشتوانه‌ای محکم برای عبور از بحران‌ها و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است.

دکتر عباس قیصوری در پایان از سفر دکتر دل‌پیشه به عنوان نماینده وزیر به ایلام تشکر و قدردانی کرد.