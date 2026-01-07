سردار قنبری: شهید سلیمانی پرورش یافته مکتب امام(ره) و ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ظهراب قنبری شامگاه سه شنبه در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در مصلی جمعه گناوه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و بهویژه شهید سلیمانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که دول شرق و غرب عالم، هر دو طرف اگر چه در ظاهر مخالف هم، اما در حقیقت درصدد حذف دین از عرصه زندگی بشر بودند.
همرزم شهید سلیمانی افزود: امام خمینی (ره) در چنین شرایطی با تکیه بر پشتوانه قوی معنوی و مکتب اهلبیت (ع) و با الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و قیام عاشورا، وارد میدان شد و با صراحت فرمود: «من به جرأت می گویم قرن آینده، قرن اسلام است»؛ و فرمودند: «من برای انجام تکلیف حرکت میکنم و یاران من در گهواره هستند» و توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.
وی بیان کرد: یارانی که امام (ره) در سال چهل و دو فرمودند در گهواره هستند با شروع جنگ تحمیلی فرمانده کارزار جبهههای دفاع مقدس شدند و جبهه را به دست گرفتند.
سردار قنبری با اشاره به نقش جبهههای دفاع مقدس در تربیت نسل مؤمن و انقلابی گفت: به تعبیر امام راحل، جبهههای جنگ دانشگاه انسانسازی بودند و شخصیتها و شهدای بزرگواری چون شهید حاج قاسم سلیمانی در همین دانشگاه انسان سازی ساخته شدند؛ و به جایی میرسد که همه آزادی خواهان جهان به احترامش قیام میکنند.
فرمانده سابق لشکر عملیاتی ۱۹ فجر با اشاره به عملیات کربلای پنج و کانال ماهی تصریح کرد: شهید سلیمانی بارها تأکید میکرد که «من هرچه دارم از انقلاب اسلامی و از دفاع مقدس است هر چه از دفاع مقدس، از کربلای پنج است و هر چه از کربلای پنج در کانال ماهی از توسل به مادرم حضرت فاطمه زهرا (س) است» و این نگاه توحیدی و معنوی، راز ماندگاری و اثرگذاری او بود.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: شهید سلیمانی هم شجاع بود و هم با تدبیر، این در صورتی است که برخی شجاعت دارند اما فاقد تدبیر هستند و بعضی نیز تدبیر دارند اما شجاعت لازمه را ندارند اما شهید سلیمانی هر دو ویژگی را دارا بود.
سردار قنبری بیان کرد: خداترسی از ویژگیهای بارز شهید سلیمانی بود چرا که کسی که از خداوند خوف داشته باشد هرگز از کسی نمیهراسد و در مسیر تحقق اهداف و ارزشهایش تلاش میکند.
این رزمنده دوران دفاع مقدس عمل خالصانه برای خدا، با بصیرت، اهل ایمان، اخلاص و عمل و عقلانیت را از مهمترین ویژگیهای شهید حاج قاسم سلیمانی دانست و افزود: شهید سردار سلیمانی انسانها را ابزار نمیدید و برای نجات مظلومان، حتی در دل خطر قدم میگذاشت.
همرزم شهید سلیمانی اضافه کرد: این شهید والامقام سربازی در مکتب امام خمینی (ره) و تربیتیافته در سایه ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب بود و از دل جبهههای دفاع مقدس برخاست و به نماد مقاومت و عزت امت اسلامی تبدیل شد.
سردار قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه گفت: امام خمینی (ره) فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» و تجربه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و حوادث امروز منطقه نشان داده است که این راهبرد، ضامن امنیت و اقتدار اسلام و کشور است.
و با بیان اینکه خاصیت اسلام این است که به پای این درخت تنومند باید خونهای بزرگ ریخته شود تا این درخت همواره ایستاده باشد، ادامه داد: این شهادتها اگرچه در ظاهر برای ما تلخ است اما خداوند تاکید فرموده که نپندارید شهدا مرده هستند بلکه زنده هستند و در نزد پروردگار خویش دارای رزق روزی هستند.
سردار قنبری خاطرنشان کرد: ولی فقیه در جنگ دوازده روزه نیز پرچم دار میدان جنگ شد و طومار استکبار را در این نبرد که از پیچیدهترین جنگها بود در هم پیچید.
وی گفت: در شرایط کنونی همه ما پشت سر ولایت فقیه هستیم تا پرچم انقلاب اسلامی را به صاحب اصلی آن حضرت صاحب الزمان (عج) تحویل دهند.
خوشامدگویی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه، اجرای گروه سرود، شعر خوانی، دکلمه و مداحی از دیگر بخشهای این آئین معنوی بود.
