مشارکت بیش از ۸۴ هزار نفر در طرح «من شهردارم ۴» در منطقه ۱۱ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱، تهران با اشاره به اجرای چهارمین دوره طرح «من شهردارم» اظهار داشت: این طرح به عنوان بازوی برنامه‌ریزی مبتنی بر نیازهای واقعی شهروندان طراحی شده و مشارکت مردم را در مدیریت شهری تسهیل می‌کند. در حال حاضر بالغ بر ۹۸۰ پروژه شهری در منطقه ۱۱ برای رأی‌گیری ارائه شده و تاکنون بیش از ۸۴ هزار نفر در این فرآیند مشارکت داشته‌اند.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان افزود: هدف اصلی طرح من شهردارم، شناسایی اولویت‌های واقعی مردم و تخصیص منابع به پروژه‌هایی است که بیشترین تأثیر را در زندگی روزمره شهروندان دارند. مشارکت فعال شهروندان، کلید توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱۱ است.