اقدامات فرهنگی در راستای اصلاحات اقتصادی دولت در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز چهارشنبه در شورای اطلاعرسانی لرستان با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی و اجرای سیاستهای جدید ارزی دولت، اظهار داشت: اصلاح سیاستهای ارزی اقدامی اجتنابناپذیر است که در صورت تبیین صحیح، میتواند به اصلاح نظام توزیع، حمایت از تولید داخلی و افزایش آمادگی واحدهای تولیدی بهویژه در استانها منجر شود.
وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از ابتدای بروز این تحولات، با رویکردی فعال، ارتباط مستمر و هدفمند با رسانهها، خبرنگاران، هنرمندان و انجمنهای فرهنگی و هنری استان را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اجرای سیاستهای جدید ارزی دولت، از آغاز اقدامات گسترده رسانهای، فرهنگی و هنری برای تبیین این سیاستها و اقناع افکار عمومی خبر داد و گفت: تلاش شده است فضای اطلاعرسانی استان به سمت همافزایی، آرامش و بازنمایی واقعبینانه اقدامات دولت هدایت شود.
روانشاد در بخش دیگری از سخنان خودگزارشی از اقدامات این اداره کل درباره اقدامات انجام شده در باره مسائل اجتماعی روز ارائه داد و گفت: همزمان با آغاز برخی دغدغهها و مسائل اجتماعی، جلسات و ارتباطات غیررسمی، رسمی و تخصصی با رسانهها برقرار شد و مصاحبهها، گزارشها و یادداشتهایی در سطح ملی و استانی تولید و منتشر شد.
وی ادامه داد: در این مسیر از ظرفیت بسیج رسانه استان نیز استفاده شد و تولیدات رسانهای باهدف تبیین سیاستهای دولت و مدیریت افکار عمومی منتشر شد و با رویکردهای متنوع رسانهها به این موضوع پرداختند.
دبیر شورای اطلاعرسانی لرستان با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف، افزود: در نشست رسانهای رسمی، از حضور مدیران مرتبط از جمله مسئولان صداوسیما و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استفاده شد تا دادهها، آمارها و تحلیلهای دقیق در اختیار رسانهها قرار گیرد و این اطلاعات بهعنوان منبع معتبر در تولید محتوا مورداستفاده قرار گیرد.
روانشاد همچنین به برگزاری جلسات تخصصی با مدیران انجمنهای فرهنگی و هنری و هنرمندان استان اشاره کرد و گفت: این جلسات منجر به تولید آثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی شد که بخشی از آنها در قالب فراخوان تولید محتوا از شب گذشته دریافت و در حال انتشار در رسانهها و شبکههای اجتماعی است.
وی گفت: بر اساس تأکید شورای اطلاعرسانی و کمیته عملیات رسانهای استان، تلاش شده است تمرکز صرف بر مشکلات نباشد و در کنار آن، عملکرد دولت و برنامههای اجرایی دستگاهها در استان نیز بهصورت متوازن اطلاعرسانی شود تا خبرنگاران در موضع انفعال قرار نگیرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری فوقالعاده شورای فرهنگ عمومی استان گفت: بلافاصله پس از این جلسه، کمیته فرهنگی و هنری تشکیل شد و با حضور اعضا، تدابیر لازم برای تولید محتوا، فراخوانهای فرهنگی و مدیریت فضای هنری استان اتخاذ شد.
وی گفت: بدون تردید تداوم هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، رسانهها و فعالان فرهنگی، نقش مؤثری در ایجاد آرامش و افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.
