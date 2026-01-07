  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

اقدامات فرهنگی در راستای اصلاحات اقتصادی دولت در دستور کار قرار دارد

اقدامات فرهنگی در راستای اصلاحات اقتصادی دولت در دستور کار قرار دارد

خرم‌آباد - دبیر شورای اطلاع‌رسانی لرستان، تأکید کرد: در استان اقدامات فرهنگی در راستای اصلاحات اقتصادی دولت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز چهارشنبه در شورای اطلاع‌رسانی لرستان با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی و اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت، اظهار داشت: اصلاح سیاست‌های ارزی اقدامی اجتناب‌ناپذیر است که در صورت تبیین صحیح، می‌تواند به اصلاح نظام توزیع، حمایت از تولید داخلی و افزایش آمادگی واحدهای تولیدی به‌ویژه در استان‌ها منجر شود.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از ابتدای بروز این تحولات، با رویکردی فعال، ارتباط مستمر و هدفمند با رسانه‌ها، خبرنگاران، هنرمندان و انجمن‌های فرهنگی و هنری استان را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت، از آغاز اقدامات گسترده رسانه‌ای، فرهنگی و هنری برای تبیین این سیاست‌ها و اقناع افکار عمومی خبر داد و گفت: تلاش شده است فضای اطلاع‌رسانی استان به سمت هم‌افزایی، آرامش و بازنمایی واقع‌بینانه اقدامات دولت هدایت شود.

روانشاد در بخش دیگری از سخنان خودگزارشی از اقدامات این اداره کل درباره اقدامات انجام شده در باره مسائل اجتماعی روز ارائه داد و گفت: هم‌زمان با آغاز برخی دغدغه‌ها و مسائل اجتماعی، جلسات و ارتباطات غیررسمی، رسمی و تخصصی با رسانه‌ها برقرار شد و مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در سطح ملی و استانی تولید و منتشر شد.

وی ادامه داد: در این مسیر از ظرفیت بسیج رسانه استان نیز استفاده شد و تولیدات رسانه‌ای باهدف تبیین سیاست‌های دولت و مدیریت افکار عمومی منتشر شد و با رویکردهای متنوع رسانه‌ها به این موضوع پرداختند.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی لرستان با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف، افزود: در نشست رسانه‌ای رسمی، از حضور مدیران مرتبط از جمله مسئولان صداوسیما و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استفاده شد تا داده‌ها، آمارها و تحلیل‌های دقیق در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد و این اطلاعات به‌عنوان منبع معتبر در تولید محتوا مورداستفاده قرار گیرد.

روانشاد همچنین به برگزاری جلسات تخصصی با مدیران انجمن‌های فرهنگی و هنری و هنرمندان استان اشاره کرد و گفت: این جلسات منجر به تولید آثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی شد که بخشی از آن‌ها در قالب فراخوان تولید محتوا از شب گذشته دریافت و در حال انتشار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.

وی گفت: بر اساس تأکید شورای اطلاع‌رسانی و کمیته عملیات رسانه‌ای استان، تلاش شده است تمرکز صرف بر مشکلات نباشد و در کنار آن، عملکرد دولت و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها در استان نیز به‌صورت متوازن اطلاع‌رسانی شود تا خبرنگاران در موضع انفعال قرار نگیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری فوق‌العاده شورای فرهنگ عمومی استان گفت: بلافاصله پس از این جلسه، کمیته فرهنگی و هنری تشکیل شد و با حضور اعضا، تدابیر لازم برای تولید محتوا، فراخوان‌های فرهنگی و مدیریت فضای هنری استان اتخاذ شد.

وی گفت: بدون تردید تداوم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، نقش مؤثری در ایجاد آرامش و افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.

کد خبر 6716649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه