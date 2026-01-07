به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب سه جلدی «فرهنگ هزاره‌های اساطیر ایران و افسانه‌ها و باورهای عامه‌ی ایران» که به تازگی توسط «کتابسرای نیک» منتشر شده است، اثری پژوهشی است که با نگاهی جامع به تاریخ ظهور ادیان و آیین‌های ایران، اسطوره‌ها، باورهای معنوی و فرهنگ عامه را در قالب یک نظام فکری پیوسته بررسی می‌کند.

در این کتاب، اساطیر و آیین‌های ایران باستان بر اساس خط زمانی شکل‌گیری ادیان تحلیل شده‌اند و هر آیین به‌صورت مستقل مورد مطالعه قرار گرفته تا امکان پژوهش دقیق‌تر در حوزه‌هایی چون اساطیر ایلامی، زرتشتی، مانوی، میترایی، زروانی، مزدکی و اساطیر شاهنامه فراهم شود. در کنار این بخش، باورهای عامه از جمله آیین‌های شادی و سوگ، قصه‌ها، جانوران، گیاهان و اشیای آیینی در مناطق مختلف ایران نیز گردآوری شده است.

«فرهنگ هزاره‌های اساطیر ایران» از معدود آثاری است که اسطوره، افسانه و باور عامه‌ی ایرانی را نه جدا از هم؛ بلکه به‌عنوان جریانی زنده و پیوسته در فرهنگ ایرانی روایت می‌کند و تصویری روشن از تداوم اسطوره‌ها در زندگی روزمره ایرانیان ارائه می‌دهد.

«فرهنگ هزاره‌های اساطیر ایران و افسانه‌ها و باورهای عامه‌ی ایران» خواننده را با جهانی روبه‌رو می‌کند که در آن مرز میان روایت کهن و تجربهی زیسته فرو می‌ریزد. هر مدخل، تنها شرح یک نام یا افسانه نیست، بلکه ردّی از شیوۀ اندیشیدن، ترسیدن، امید بستن و معنا ساختن ایرانیان در طول قرن‌هاست. این کتاب نشان می‌دهد چگونه اسطوره‌ها در زبان، آیین‌ها و باورهای روزمره ادامه یافته‌اند و هنوز نفس می‌کشند. اثری برای آن‌ها که می‌خواهند فرهنگ ایرانی را نه به‌عنوان گذشته‌ای منجمد؛ بلکه به‌عنوان جریانی زنده و پیوسته بشناسند؛ جریانی که از هزاره‌ها عبور کرده و به امروز رسیده است.

سودابه فضایلی پژوهشگر، مترجم و نویسنده‌ی شناخته‌شده‌ی اسطوره، ادیان و فرهنگ ایران است. او سال‌ها در زمینه اسطوره‌شناسی تطبیقی، آیین‌های کهن و باورهای مردمی پژوهش کرده و آثار متعددی در معرفی و تحلیل میراث اسطوره‌ای ایران منتشر کرده است. رویکرد میان‌رشته‌ای و توجه هم‌زمان به متون کهن و فرهنگ عامه از ویژگی‌های اصلی کار پژوهشی او به‌شمار می‌رود.

فهرست کلی مطالب «فرهنگ هزاره‌های اساطیر ایران و افسانه‌ها و باورهای عامه‌ی ایران» به شرح زیر است:

جلد اول: پیشگفتار / الفبای مصوت و صامت لاتینی و معادل فارسی آن‌ها / از دفتر اول: اساطیر و آیین های ایرانی / بخش یکم: اساطیر ایلامی / بخش دوم: اساطیر اوستایی و زرتشتی /

جلد دوم: از دفتر اول: اساطیر و آیین های ایرانی: بخش سوم: اساطیر مانوی / بخش چهارم: اساطیر شاهنامه /

جلد سوم: از دفتر اول: اساطیر و آیین های ایرانی: بخش پنجم: اساطیر میترایی / بخش ششم: اساطیر زروانی / بخش هفتم: اساطیر مزدکی / دفتر دوم: فرهنگ افسانه‌ها و باورهای عامه‌ی ایران

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور جمعی از بزرگان ادبیات فارسی و با همکاری مجله‌ی فرهنگی و هنری بخارا روز یکشنبه ۲۸ دی‌ماه برگزار خواهد شد.