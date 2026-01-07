ارسال بیش از ۱۶ هزار طرح به دبیرخانه جشنواره آفرینو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در جلسه هیئت امنای صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های مورد اجرا در این صندوق، گفت: برگزاری جشنواره ملی آفرینو در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی از اقدامات خوب صندوق حمایت است که فرآیند جشنواره دوم نیز در سطوح منطقه‌ای، استانی و کشوری انجام شده و حدود ۱۶ هزار طرح به دبیرخانه جشنواره رسیده و مراحل نهایی خود را سپری می‌کند.

وی از تغییر رویکرد آینده جشنواره ملی آفرینو خبر داد و گفت: بر اساس پیگیری‌های در حال انجام، تصمیم بر این است که در این جشنواره بیشتر بر سطوح مدرسه و منطقه متمرکز شویم و هدف، برپایی نمایشگاه‌های عملیاتی در سطح منطقه و مدرسه و بهره‌برداری بیشتر مدارس و مناطق از نتایج این طرح‌ها است که جزئیات آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

محمود زاده طرح مشترک با کمیته امداد برای حمایت از دانش‌آموزان بی بضاعت را (طرح مدارس همدل) از دیگر اقدامات در حال اجرا و پیگیری دانست و افزود: انعقاد تفاهم‌نامه مشترک با کمیته امداد امام خمینی (ره) برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش و بی بضاعت صورت گرفت که با تاکید مقام عالی وزارت پنج طرح کمیته امداد در قالب یک تفاهم‌نامه بین وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی به امضا رسید.

وی افزود: دبیرخانه این موضوع در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی مستقر است و دستورکار کارگروه‌های مشترک با همکاری معاونت‌های مربوطه در حال اجراست.

معاون وزیر آموزش و پرورش از آغاز اجرای فاز نخست پروژه ملی و گسترده برای آموزش رایگان هوش مصنوعی به ۲۰۰ هزار معلم و دانش آموزان مقاطع هفتم تا دهم خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و با مشارکت مجموعه «خردبینا» آغاز شده است، آموزش‌ها به صورت ۱۶ ساعته و مجازی ارائه می‌شود و سپس با برگزاری کارگاه‌های حضوری تکمیل خواهد شد.

محمودزاده ادامه داد: در فاز نخست، حدود ۵۰۰ مدرس در سطح کشور برای تعمیق و تسری این آموزش‌ها به صورت مستمر تربیت خواهند شد، همچنین، حدود ۱۰۰۰ دانش‌آموز به‌صورت کاملاً تخصصی در پنج قطب، با محوریت «اقتصاد دیجیتال»، آموزش خواهند دید که این آموزش‌ها در حال حاضر در حال اجراست و مراحل بعدی نیز با همکاری وزارت ارتباطات ادامه خواهد یافت.

محمود زاده با اشاره به طرح حمایت از توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در سطح کشور گفت: منابع خوبی در این راستا از طریق بانک ملی و بر اساس سهم تعیین‌شده استان‌ها در کارگروه‌های اشتغال، تخصیص و جذب می‌شود که امیدواریم با سرعت بیشتری به نتایج مورد نظر نزدیک شویم.

گفتنی است؛ در این نشست گزارش اقدامات و مرور مصوبات قبلی صندوق، بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ صندوق، بررسی آئین نامه اجرایی مشارکت مؤسسان مدارس غیردولتی در صندوق و بررسی اصلاحات و تغییرات پیشنهادی اساسنامه صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی مورد گفتگو و بیان دیدگاه‌های اعضای محترم جلسه قرار گرفت.