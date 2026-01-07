بارش پراکنده برف در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی با اشاره به پایداری نسبی جو تا روز پنجشنبه اظهار کرد: افزایش انباشت آلایندههای جوی ناشی از فعالیتهای شهری در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان، به ویژه مشهد مقدس، محتمل است. در مناطق مستعد، طی ساعات شب و اوایل صبح، تشکیل مه و کاهش میدان دید دور از انتظار نیست که در این خصوص هشدار سطح نارنجی کیفیت هوا مورخ ۱۶ دی صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از بعدازظهر روز جمعه، شاهد افزایش مه در سطح استان خواهیم بود. همچنین برای روزهای شنبه و یکشنبه، بارشهای پراکنده باران و برف، به ویژه در نیمه شمالی استان، پیشبینی میشود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، کمینه دما در جوین منفی ۶ درجه و بیشینه دما در سرخس ۱۵ درجه گزارش شده است. در مشهد مقدس نیز نوسانات دمایی بین منفی ۲ تا ۱۲ درجه سانتیگراد بوده است.
