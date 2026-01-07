به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌اصل، ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده در عرصه فرهنگ، ترویج اخلاقیات است و علیرغم تمامی فعالیت‌های صورت‌گرفته در این حوزه، باید به این بخش توجهی جدی‌تر و هدفمندتر شود.

وی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دستگاه قضائی در رأس شهید بهشتی، شهید رئیسی و ۳۵۰ شهید دستگاه به مأموریت‌های اصلی دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: تمام تلاش قوه قضائیه در سطوح مختلف معطوف به تحقق عدالت است تا مردم بتوانند آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

حسینی‌اصل از تدوین و ابلاغ منشور اخلاقی قوه قضائیه خبر داد و گفت: این منشور در ۱۰ بند تنظیم و به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده است تا به عنوان نقشه راهی برای همکاران دستگاه قضا در مسیر ارائه خدمات بهتر به مردم مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر انقلابی بودن دستگاه قضا، تصریح کرد: در حوزه برنامه‌های فرهنگی نیز تلاش شده روحیه و رویکرد انقلابی در تمامی سطوح تقویت شود و مبنای عمل قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش محوری اخلاق در پیشبرد فرهنگ اسلامی اظهار کرد: علیرغم اجرای اقدامات متعدد فرهنگی، توجه ویژه به اخلاقیات ضروری است و باید این موضوع در صدر اولویت‌های فرهنگی قرار گیرد.