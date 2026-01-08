سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان وشهرستان فلاورجان با اشراف اطلاعاتی خود از دپوی مقادیر قابل توجهی آهن آلات قاچاق در یکی از انبارهای شهرستان فلاورجان مطلع و بررسی موضوع را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان در ادامه افزود: مأموران پس از کسب اطلاعات لازم و هماهنگی با مرجع قضائی به همراه مأموران اداره صمت استان به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی صورت گرفته از این انبار بیش از ۵ هزار و ۴۵۵ تُن آهن آلات قاچاق را کشف کردند.

وی ارزش آهن آلات قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۲ هزار میلیارد ریال اعلام و گفت: با توجه به مغایرت در ثبت ورود و خروج کالا در سامانه‌های مربوطه و حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان کالای قاچاق محسوب شده که پرونده تشکیل و به همراه متهم شناسایی شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد.