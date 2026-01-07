به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی ظهر چهارشنبه در شورای اطلاع رسانی استان اظهار کرد: راهکار اساسی برای حضور پرشور مردم در انتخابات شوراها تأمین فضای اعتماد و اطلاعرسانی شفاف است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی موظفند با همکاری رسانهها زمینه آگاهیبخشی و آموزش شهروندان درباره نقش شوراها در مدیریت شهری و روستایی را فراهم کنند.
ایزدی تصریح کرد: نهادهای فرهنگی و اجتماعی با برنامههای ترویجی و گفتوگوهای عمومی باید انگیزه مشارکت مردم را افزایش دهند.
وی ادامه داد: همراهی مردم و دستگاهها، ضامن برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: دستگاههای دولتی و مدیران موظفند دخالت دشمنان در امور داخلی کشور از جمله آمریکا و اسرائیل را مستمراً محکوم کنند.
وی افزود: خانه مطبوعات استان مرکزی مطابق ضوابط قانونی و با هماهنگی معاونت مطبوعاتی در حال تشکیل است.
ایزدی با اشاره به ثبت نام خبرنگاران مرکزی در خانه مطبوعات گفت: از ۱۰۲ خبرنگار ثبتنامکننده ۸۶ نفر بر اساس مستندات ارائهشده واجد شرایط شناخته شدند.
وی تصریح کرد: معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوانی منتشر خواهد کرد و خبرنگاران ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارند آمادگی خود را برای نامزدی و حضور در ترکیب خانه مطبوعات اعلام کنند.
