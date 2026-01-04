جمالیان: ۳۴ شهر استان مرکزی آماده انتخاب ۱۸۰ عضو شورا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر با اصحاب رسانه اظهار کرد: انتخابات شوراها از اهمیت بالایی در تعیین سرنوشت مردم برخوردار است و نیازمند اطلاعرسانی دقیق و گسترده به جامعه میباشد.
وی افزود: اطلاعرسانی دقیق دفاتر نمایندگان و شوراها یکی از مطالبات مردم است و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوقشان، اهمیت انتخابات شوراها و نقش تعیینکننده کاندیداها را بیش از پیش نشان میدهد.
جمالیان تصریح کرد: ثبتنام کاندیداهای شوراها امسال به صورت الکترونیک انجام میشود و مراجعه حضوری ضرورت ندارد، هرچند تمهیدات لازم برای افرادی که امکان ثبتنام غیرحضوری ندارند، فراهم شده است.
وی ادامه داد: تمام فرایند انتخابات با هماهنگی فرمانداریها به صورت الکترونیک و سیستماتیک برگزار میشود و افراد رد صلاحیت شده حق دارند علت را دریافت کنند.
نایب رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی تاکید کرد: در استان مرکزی ۳۴ شهر وجود دارد که برای آنها ۱۸۰ عضو شورای شهر انتخاب خواهند شد و ثبتنام کاندیداها مشروط به سن بالای ۲۵ سال و داشتن حداقل مدرک کارشناسی است.
وی افزود: در استان مرکزی از مجموع ۱۱۶ روستا، ۷۷۴ روستا دارای شورای سه نفره و ۲۸ روستا دارای شورای پنج نفره هستند و مجموع اعضای شوراهای روستایی استان به ۲۴۶۲ نفر میرسد.
جمالیان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد اعضای شوراها مرد و ۵ درصد زن هستند و امید است در دوره هفتم شاهد افزایش مشارکت بانوان در شوراها باشیم.
وی گفت: اطلاعرسانی مؤثر میتواند مشارکت بانوان در شوراها را افزایش دهد و انتظار میرود امسال شاهد رشد حضور زنان در این مناصب باشیم.
