  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

برای نخستین بار DNA داوینچی از آثار هنری استخراج شد

برای نخستین بار DNA داوینچی از آثار هنری استخراج شد

گروهی از محققان رد دی ان ای به جا مانده روی آثار هنری عصر رنسانس را که حداقل برخی از آنها گمان می شود متعلق به لئوناردو داوینچی، پژوهشگر همه‌چیزدان ایتالیایی باشد، استخراج کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پژوهشگران رد DNA را از یک نقاشی گچی قرمز روی کاغذ با عنوان «کودک مقدس» که احتمالاً توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده است و همچنین از نامه‌هایی متعلق به جد او، «فروسینو دی سر جیووانی داوینچی»، که در یک بایگانی تاریخی در ایتالیا نگهداری می‌شود، استخراج کرده‌اند.

بر اساس این پژوهش، به نظر می‌رسد برخی از توالی‌های DNA کروموزوم Y به‌دست‌آمده از اثر هنری «کودک مقدس» و یکی از نامه‌هایی که توسط یکی از پسرعموهای لئوناردو نوشته شده، به یک گروه ژنتیکی با تبار مشترک در منطقه توسکانی تعلق داشته باشد؛ منطقه‌ای که داوینچی در آن متولد شده است.

هنگامی که محققان توالی‌های DNA کروموزوم Y استخراج‌شده از این آثار را با داده‌های موجود در مخازن مرجع بزرگ کروموزوم Y مقایسه کردند، نزدیک‌ترین تطابق را در تبار گسترده E1b1 / E1b1b یافتند.

این تبار کروموزوم Y امروزه به‌طور قابل‌توجهی در جنوب اروپا، از جمله ایتالیا، شمال آفریقا و بخش‌هایی از خاور نزدیک دیده می‌شود. به نوشته نشریه ساینس، برخی از این ردهای DNA ممکن است متعلق به خود داوینچی باشند.

با این حال، اثبات قطعی این موضوع ممکن نیست؛ زیرا به گفته پژوهشگران، تأیید اینکه ردهای DNA به‌دست‌آمده از آثار باستانی واقعاً به داوینچی تعلق دارند، فرایندی بسیار پیچیده است. دلیل این امر آن است که امکان تطبیق این توالی‌های ژنتیکی با DNA تأییدشده‌ای از داوینچی وجود ندارد؛ چراکه این نابغه نامدار فرزند شناخته‌شده‌ای نداشته و محل دفن او نیز در اوایل قرن نوزدهم تخریب شده است.

کد خبر 6716900
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه