برای نخستین بار DNA داوینچی از آثار هنری استخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پژوهشگران رد DNA را از یک نقاشی گچی قرمز روی کاغذ با عنوان «کودک مقدس» که احتمالاً توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده است و همچنین از نامههایی متعلق به جد او، «فروسینو دی سر جیووانی داوینچی»، که در یک بایگانی تاریخی در ایتالیا نگهداری میشود، استخراج کردهاند.
بر اساس این پژوهش، به نظر میرسد برخی از توالیهای DNA کروموزوم Y بهدستآمده از اثر هنری «کودک مقدس» و یکی از نامههایی که توسط یکی از پسرعموهای لئوناردو نوشته شده، به یک گروه ژنتیکی با تبار مشترک در منطقه توسکانی تعلق داشته باشد؛ منطقهای که داوینچی در آن متولد شده است.
هنگامی که محققان توالیهای DNA کروموزوم Y استخراجشده از این آثار را با دادههای موجود در مخازن مرجع بزرگ کروموزوم Y مقایسه کردند، نزدیکترین تطابق را در تبار گسترده E1b1 / E1b1b یافتند.
این تبار کروموزوم Y امروزه بهطور قابلتوجهی در جنوب اروپا، از جمله ایتالیا، شمال آفریقا و بخشهایی از خاور نزدیک دیده میشود. به نوشته نشریه ساینس، برخی از این ردهای DNA ممکن است متعلق به خود داوینچی باشند.
با این حال، اثبات قطعی این موضوع ممکن نیست؛ زیرا به گفته پژوهشگران، تأیید اینکه ردهای DNA بهدستآمده از آثار باستانی واقعاً به داوینچی تعلق دارند، فرایندی بسیار پیچیده است. دلیل این امر آن است که امکان تطبیق این توالیهای ژنتیکی با DNA تأییدشدهای از داوینچی وجود ندارد؛ چراکه این نابغه نامدار فرزند شناختهشدهای نداشته و محل دفن او نیز در اوایل قرن نوزدهم تخریب شده است.
