احدی عالی:شاهد تثبیت قیمت و کمیت کالا خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ذخایر استراتژیک، به اندازه نیازهای ماه‌های آتی کالاهای اساسی و ضروری دوازده قلم در سطح استان خریداری و ذخیره شده و در سطح فروشگاه‌های استان عرضه خواهد شد.

وی افزود: شهروندان هیچ گونه نگرانی از بابت کالاهای اساسی نداشته باشند، کمبودها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رصد می‌شود و در صورت کمبود در اسرع وقت کالاهای مورد نیاز مردم تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین از ذخیره‌سازی کافی نهاده‌های دامی در استان خبر داد و گفت: مجوز و تأمین منابع مالی و تسهیلات برای واردات مهیاست و مرغداران موظف به انجام اقدامات لازم در خصوص جوجه‌ریزی هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این خصوص اظهار داشت: در روزهای آینده با واردات از مرکز و کشورهای خارجی کمبودها تأمین خواهد شد، لذا شهروندان با تأمین نیازهای روزمره خریدهای خود را انجام دهند و در روزهای آینده علاوه بر تأمین ذخایر استراتژیک شاهد تثبیت قیمت و کمیت کالا در سطح استان خواهیم بود.