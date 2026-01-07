به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان سخنران مذهبی در همایش حق مردم که به همت جبهه شریان و با حضور چهره‌های سیاسی در مجموعه سرچشمه برگزار شد، گفت: سال‌ها قبل خدمت آیت الله علامه مصباح یزدی رسیدم و از او راجع به تشکل‌های نیروهای انقلابی سوال پرسیدم به شدت از آنها دفاع کردند. حتی گلایه‌هایی داشتند که چرا آنها کمتر دور هم جمع می‌شوند.

وی ادامه داد: سخنان مسعود آیت الله به من اطمینان خاطر داد که این تشکل ها می‌تواند گره گشا باشد و با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی فعلاً امکان تشکیل حزب و ضرورت آن برای ما وجود دارد.

حجت الاسلام پناهیان یادآور شد: اینکه یک حزب چه کارهایی می‌تواند انجام دهد باید به باور مردم مرتبط شود که در قدرت تشخیص آنها تاثیرگذار باشد، حدود سه دهه است که کشور دچار چالش دوقطبی شده است و کاری کرده‌اند که مردم به افراد توانمند رای ندهند. کاری کرده‌اند که در بعضی از انتخابات‌ها باید یا قطب آنها باشد یا مردم رای ندهند.

وی خاطرنشان کرد: وجود مسئولینی که در به کارگیری استعدادها توانمند باشد و در برنامه‌سازی اقدام توانا باشد و بتواند نیروهای شایسته را به خوبی ساماندهی کند بسیار در وضعیت جامعه موثر است، جریان دو قطبی اگرچه در انتخابات شور انتخاباتی ایجاد می‌کند اما معمولاً تاریخ نشان داده است که در انتخابات بعدی دچار افت مشارکت خواهیم شد.

این سخنران مذهبی گفت: احزاب باید در زمینه انتخاب درست مردم در انتخابات‌ها پیش قدم باشند و آنها باید محل گفتگو باشند و مدیریت اختلاف نظر را بر عهده بگیرند، نه آنکه خودشان همواره یک سوی اختلاف نظر باشند.

این سخنران مذهبی با اظهار امیدواری که جبهه شریان بتواند نقش احزاب را باز تعریف کند، ادامه داد: حزب جمهوری اسلامی باعث شد تا افراد شاخه‌های مختلفی را پس از آن ایجاد کنند، پس از حفظ جمهوری اسلامی که شخص شهید بهشتی در آن و برخی از افراد در آن مطرح بودند؛ نباید فراموش کنیم که سلوک حزبی شهید بهشتی هدف قرار گرفت و پس از انفجار شاهد بودیم که حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و پس از آن نتوانست چنین فضای گفتگویی را پیدا کنیم.

پناهیان ادامه داد: چه بسا نیروهای اطلاعاتی ما هنوز استخراج کنند که چه کسانی فضای دو قطبی را در کشور ما ایجاد کردند چه بسا کار صهیونیست‌ها باشد و صلاح نباشد که این موارد را مطرح کنند. مشکلات فعلی مردم ارتباطی به اصلاح طلب اصولگرا ندارد همینطور جراحی اقتصادی صورت گرفته بی‌ربطه به ماجرای دو قطبی است و این فضا اجازه نمی‌دهد اصل ماجرا را دریابیم.

وی به پدیده قهر با صندوق‌های رای نیز اشاره کرد و ادامه داد: نتیجه دو قطبی سازی قهره با صندوق‌ها است و امیدوارم هر حزبی که تاسیس می‌شود بتواند سعه صدر شهید بهشتی را داشته باشد.

این سخنران مذهبی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: حزب مانند دانشگاه محل گفتگو است اما از دانشگاه‌ها کسانی دلسوزترند و به مسائل سیاسی کشور بیشتر توجه داشتند و در احزاب دور هم جمع می‌شوند. کارکردی که افکار عمومی به دلیل کارکرد حزب نظرشان به یک حزب مثبت شود آشتی با صندوق‌های رای را پدید می‌آورد.

حجت الاسلام پناهیان به اهمیت کار تیمی پرداخت و عنوان کرد: اگر مردم فوتبال را دوست نداشته باشند صندلی‌های ورزشگاه خالی می‌مانند. تیم‌های سیاسی باید فعال باشند اقدام‌هایی که باید تاکنون انجام می‌دادند را به خوبی انجام دهند. کار گروهی باید از مدارس آموزش داده شود. ان‌شاالله مطالبات به حق مردم در اعتراضات اخیر شفاف در نکاه کارشناسان دیده شود.