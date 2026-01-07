هواشناسی: سامانه سرد بارشی در راه اصفهان است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اواخر وقت جمعه ۱۹ دی ماه در نواحی غربی استان افزایش ابر و بارندگی پراکنده پیشبینی میشود.
به گفته وی، برای روز شنبه در نواحی غربی، شمالی، جنوبی استان بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما انتظار میرود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان طی ساعات پیش رو است.
معتمدی با اشاره به ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته، افزود: دمای اصفهان بین ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر و چهار درجه زیر صفر نوسان دارد.
به گفته وی، پایداری جو تا اوایل روز جمعه در سطح استان ادامه داشته و در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
