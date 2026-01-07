  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

هواشناسی: سامانه سرد بارشی در راه اصفهان است

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از ورود سامانه سرد بارشی به استان از اواخر روز جمعه ۱۹ دی ماه به استان خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اواخر وقت جمعه ۱۹ دی ماه در نواحی غربی استان افزایش ابر و بارندگی پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، برای روز شنبه در نواحی غربی، شمالی، جنوبی استان بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما انتظار می‌رود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان طی ساعات پیش رو است.

معتمدی با اشاره به ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته، افزود: دمای اصفهان بین ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر و چهار درجه زیر صفر نوسان دارد.

به گفته وی، پایداری جو تا اوایل روز جمعه در سطح استان ادامه داشته و در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

    • majid mirmusavi IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      13 0
      پاسخ
      حتما برف بیاید سالهاست که سرنزده یابخاطرگرفتاری درمناطق دیگرازین طرف ها کم پیدابوده واین درست نیست که به منازل پدری سرنزند اند بی معرفتی است مگراینکه حلال زاده نباشد وگرنه بایدبیشترازین طرفها می آمد .

