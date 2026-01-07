رشد ۱۰ درصدی مشارکت در اعتکاف هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی حسینی، معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از آئین معنوی اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف رجبیه امسال با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان، در مساجد سراسر استان برگزار شد که نشان از تعمیق معنویت و گرایش جامعه به برنامههای دینی دارد.
وی افزود: در مجموع ۲۲ هزار و ۷۶۹ نفر از مردم مؤمن و خداجوی هرمزگان در اعتکاف رجبیه سال جاری شرکت کردند که این مراسم در ۲۱۹ مسجد استان برگزار شد و نسبت به سال گذشته، افزایش ۱۰ درصدی جمعیت معتکفین را شاهد بودیم.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفین بیان کرد: از مجموع شرکتکنندگان، ۱۳ هزار و ۶۵۷ نفر را بانوان بزرگسال و نوجوان و ۸ هزار و ۶۹۲ نفر را آقایان بزرگسال و نوجوان تشکیل میدهند که این آمار بیانگر نقش پررنگ خانوادهها و بانوان در برنامههای معنوی استان است.
حسینی با تأکید بر مشارکت گسترده دانشآموزان در اعتکاف رجبیه تصریح کرد: امسال ۸ هزار و ۱۰۱ دانشآموز دختر در ۱۳۰ مسجد و ۶ هزار و ۷۰۲ دانشآموز پسر در ۸۹ مسجد در این آئین معنوی حضور داشتند که این حضور، نویدبخش تربیت نسل مؤمن و انقلابی در تراز گفتمان دینی است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان با قدردانی از همکاری امامان جماعت، خادمان مساجد، مربیان فرهنگی و دستگاههای همراه گفت: استمرار این روند رو به رشد، نیازمند حمایت، برنامهریزی دقیق و مشارکت همهجانبه نهادهای فرهنگی است تا اعتکاف به عنوان یکی از مؤثرترین برنامههای تربیتی و معنوی، بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.
