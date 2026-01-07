حمایت قاطع استاندار کرمانشاه از توسعه صنایع بازیافت لاستیک

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در ادامه روند بازدیدهای میدانی «چهارشنبه‌های اقتصادی» عصر چهارشنبه با حضور در شرکت روشا شیمی، از نزدیک در جریان فرآیند تولید، وضعیت اجرایی پروژه و چالش‌های پیش‌روی این واحد صنعتی قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بازیافت لاستیک‌های مستعمل، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و پاسخ به نیازهای داخلی کشور، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و مدیریت پسماندهای صنعتی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از واحدهای صنعتی فعال، دستور داد مشکلات مربوط به تأمین زمین، فضای انبار و تسهیلات مالی این کارخانه، به‌صورت فوری و با پیگیری مستمر از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک‌های عامل بررسی و مرتفع شود.

حبیبی با بیان اینکه صنایع بازیافتی از ارزش افزوده بالایی برخوردارند، تصریح کرد: توسعه واحدهای فعال در حوزه بازیافت لاستیک‌های فرسوده برای استان اهمیت ویژه‌ای دارد و مدیریت استان با جدیت از تولید و بهره‌برداری کامل این ظرفیت‌ها حمایت خواهد کرد. همکاری هماهنگ بین دستگاه‌های دولتی و بخش صنعت، شرط اصلی افزایش تولید و استفاده کامل از توان موجود است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تأمین پایدار مواد اولیه، به‌ویژه لاستیک‌های مستعمل تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید نسبت به تحویل لاستیک‌های موجود به واحدهای بازیافتی اقدام کنند تا استمرار تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید تضمین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گسترش صنایع بازیافت لاستیک، افزون بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از محیط زیست استان دارد و این موضوع با جدیت در دستور کار مدیریت استان قرار خواهد داشت.