۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

تأمین یارانه مورد نیاز بخش‌های آسیب‌پذیر تولید و صنعت به‌طور هدفمند

وزیر صمت در نشست شورای معاونین این وزارتخانه بر مراقبت از تولید و نهاده‌های اولیه این بخش بر اساس تحولات صورت گرفته تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در نشست ۱۵ دی‌ماه شورای معاونین وزارت صمت، راهکار دولت در انتقال یارانه کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده، بررسی شد و ارکان وزارت صمت و سازمان‌های استانی برای اجرای این طرح در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی کردند.

وزیر صمت بر مراقبت از تولید و نهاده‌های اولیه این بخش بر اساس تحولات صورت گرفته تاکید کرد و از بخش‌های سیاست‌گذار و توسعه‌ای خواست، امکانات نظارتی و اجرایی را برای پیاده‌سازی کامل این طرح مهم اقتصادی وارد کار کنند.

دولت و وزارت صمت هم‌چنان مصمم است؛ یارانه مورد نیاز بخش‌های آسیب‌پذیر تولید و صنعت را به صورت هدفمند تأمین کند.

