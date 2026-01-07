به گزارش خبرگزاری مهر در نشست ۱۵ دی‌ماه شورای معاونین وزارت صمت، راهکار دولت در انتقال یارانه کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده، بررسی شد و ارکان وزارت صمت و سازمان‌های استانی برای اجرای این طرح در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی کردند.

وزیر صمت بر مراقبت از تولید و نهاده‌های اولیه این بخش بر اساس تحولات صورت گرفته تاکید کرد و از بخش‌های سیاست‌گذار و توسعه‌ای خواست، امکانات نظارتی و اجرایی را برای پیاده‌سازی کامل این طرح مهم اقتصادی وارد کار کنند.

دولت و وزارت صمت هم‌چنان مصمم است؛ یارانه مورد نیاز بخش‌های آسیب‌پذیر تولید و صنعت را به صورت هدفمند تأمین کند.