  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

آیزنکوت: ما در آستانه هرج و مرج قرار داریم

آیزنکوت: ما در آستانه هرج و مرج قرار داریم

رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تند، درباره فروپاشی نظم داخلی این رژیم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تند، درباره فروپاشی نظم داخلی این رژیم هشدار داد.

آیزنکوت اذعان کرد: ما در آستانه هرج‌ومرج قرار داریم.

وی افزود: وقایعی همچون زیر گرفتن یک جوان معترض در قدس، نشانه‌هایی واضح از این هرج‌ومرج فزاینده است.

وی، «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را هدف انتقاد قرار داد و او را یک «شکست‌خورده به تمام معنا» توصیف کرد که در انجام وظایف خود ناتوان است.

رئیس سابق ستاد کل ارتش صهیونیستی همچنین از موضع منفعلانه نخست‌وزیر این رژیم انتقاد کرد و گفت: بنیامین نتانیاهو در قبال این وضعیت سکوت اختیار کرده است.

کد خبر 6717170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه