آیزنکوت: ما در آستانه هرج و مرج قرار داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تند، درباره فروپاشی نظم داخلی این رژیم هشدار داد.

آیزنکوت اذعان کرد: ما در آستانه هرج‌ومرج قرار داریم.

وی افزود: وقایعی همچون زیر گرفتن یک جوان معترض در قدس، نشانه‌هایی واضح از این هرج‌ومرج فزاینده است.

وی، «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را هدف انتقاد قرار داد و او را یک «شکست‌خورده به تمام معنا» توصیف کرد که در انجام وظایف خود ناتوان است.

رئیس سابق ستاد کل ارتش صهیونیستی همچنین از موضع منفعلانه نخست‌وزیر این رژیم انتقاد کرد و گفت: بنیامین نتانیاهو در قبال این وضعیت سکوت اختیار کرده است.