به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی شامگاه چهارشنبه در ادامه رویداد ملی «بوشهر؛ حسینیه مقاومت» در مسجد سیدالشهدا (شنبدی)، با اشاره به جایگاه ویژه بوشهر در تاریخ ایران اسلامی اظهار کرد: پیشانی غیرت ایران، همین فلسفه مبارک حسینی بودن و حسینیه بودن است.
وی افزود: این ویژگی است، که مقاومتهای مثالزدنی و رشادتهای ماندگار را رقم زده و برای همه روشن کرده است که اگر بیگانهای قصد تعرض به این خاک را داشته باشد، دستش در همین نقطه شکسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه جنس خاک بوشهر با سکوتِ سازشکارانه سازگار نیست، افزود: اینجا حتی نخلها ایستاده میمیرند؛ مردم بوشهر زیر آفتاب سوزان، اشک سرد میریزند اما محکم، مقاوم و استوار میایستند. فرزند این دیار، فرزند آفتاب، شرجی، جهاد و مقاومت است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: به ما تأکید شد که امروز، زمانه صبر و شکر است و این صبر فعال و شکر مجاهدانه، در مکتب حسینی معنا پیدا میکند؛ مکتبی که در بوشهر محل تلاقی فتوای علما، غیرت دینی و سلاح مجاهدان بوده است.
قمی با اشاره به پیوند عمیق دین و مبارزه تصریح کرد: در این سرزمین، محراب و میدان، هیئت و نبرد، نوحه و جهاد، نسبت وثیق دارند؛ بچه هیئتی، اهل مبارزه و شهادتطلبی است؛ خط قرمز مقاومت بوشهر، از رئیسعلی دلواری که انگلیس را ذلیل کرد تا قایقهای نادر مهدوی که هیمنه آمریکا را در خلیج فارس شکست، امتداد دارد.
وی افزود: برای ایستادن مقابل آمریکا و هر ابرقدرتی، سیل ایمان و یک قایق ساده کافی است. جای تیر نادر مهدوی هنوز بر صورت استکبار باقی مانده و این شهدا تابلوهای روشنی هستند که مسیر را به ما نشان میدهند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر الگوی مدیریت انقلابی گفت: در این مکتب، مدیر پشت میز نمینشیند؛ مدیر تراز انقلاب اسلامی مرد میدان است، جانفداست و الگوی کامل آن حاج قاسم سلیمانی است؛ شخصیتی که هر ویژگیاش قابل تحریف باشد، روضه حضرت زهرا (س) در وجودش هرگز تحریفپذیر نیست.
حجت الاسلام قمی با تبیین مفهوم «حسینیه مقاومت» خاطرنشان کرد: عزاداری در این دیار، صرفاً تخلیه احساسات نیست؛ این سینهزنی منسجم، صفآرایی برای مقابله با یزیدیان عالم است؛ صدای سنج و دمام، مارش آمادگی نبرد است؛ هنری که نه در پادگان، بلکه در خانه خدا شکل گرفته و حماسه را به عبادت گره زده است.
وی ادامه داد: نوحههای این سرزمین لالایی خواب نیست، بیدارباش جنگ است؛ از کودکی، بچهها با عشق سیدالشهدا (ع) برای ایستادگی در برابر ظلم تربیت میشوند؛ اشک بر حسین (ع) در این مکتب، به خشم مقدس علیه حرملههای زمان تبدیل میشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تشبیه ایران به کشتی نجات اباعبدالله الحسین (ع) گفت: هنر این نیست که کشتی را در آرامش به ساحل برسانند؛ هنر آن است که در طوفان فتنه، این کشتی را سالم هدایت کنند. امروز برای اهل دقت روشن است که راه حسین (ع) راه هدایت و پیروزی است.
وی در پایان با قدردانی از مداحان، هیئات و فعالان فرهنگی استان بوشهر افزود: تمام ایران یک حسینیه است و هیئتها با استفاده از همه ظرفیتهای خود، برترین تقویتکننده جبهه مقاومت خواهند بود. مقاومت محو نمیشود، بلکه روزبهروز عمیقتر و گستردهتر خواهد شد و به فضل الهی، عاقبت از آنِ متقین است.
