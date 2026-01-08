به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگرزاده، صبح پنجشنبه در اختتامیه هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور که در بوشهر برگزار شد گفت: استان بوشهر با بیش از پنج هزار سال سابقه تاریخی و نقش بی‌بدیل در مقاومت و استعمارستیزی، مهد رشادت‌هایی همچون رئیس‌علی دلواری، شهید مهدی باکری و شهید علیرضا ماهینی است که در کنار شهید چمران برای دفاع از میهن جانفشانی کردند.

برزگرزاده با برشمردن ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر افزود: این استان با نقش کلیدی در تأمین بیش از هفتاد درصد گاز کشور و بیش از پنجاه درصد محصولات پتروشیمی، به عنوان پایتخت انرژی ایران شناخته می‌شود و بیش از نود درصد صادرات نفت کشور از مسیر این استان انجام می‌شود.

وی در ادامه به توانمندی‌های کشاورزی و دریایی استان اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی، با داشتن بیش از شش میلیون اصله نخل، رتبه نخست تولید خرما در کشور را داریم و در تولید گوجه فرنگی در فصل زمستان، یکی از قطب‌های اصلی هستیم. همچنین در حوزه دریا، استان بوشهر با دارا بودن بیش از نهصد کیلومتر مرز دریایی، قطب اول پرورش میگو و جلبک در کشور است.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر با اشاره به حجم صادرات استان گفت: با بیش از ده میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی، استان بوشهر یکی از پیشگامان اقتصادی کشور است و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی دعوت می‌کنیم تا از پتانسیل‌های بی‌نظیر این استان بهره‌مند شوند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از مرزنشینان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تقویت تعاونی‌های مرزنشینان در استان‌های مرزی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان ضروری است. این تعاونی‌ها می‌توانند با واردات کالاهای اساسی با قیمت مناسب، به بهبود معیشت مردم کمک کنند. از مسئولان مربوطه تقاضا دارم این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

برزگرزاده از حضور و همراهی مسئولان و میهمانان در استان بوشهر تشکر کرد و گفت: "امیدواریم نتایج مطلوبی از این مجمع برای مردم حاصل شود و استان بوشهر بتواند بیش از پیش در پیشرفت کشور تأثیرگذار باشد.