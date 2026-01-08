تحول درقلب طلایی یزد؛وزیر میراث ازطرح مرمت بازار تاریخی یزد بازدیدکرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی‌امیری صبح پنجشنبه در جریان سفر خود به یزد، از طرح مرمت مشارکتی بازار تاریخی زرگری این شهر بازدید کرد؛ بازاری که قرن‌هاست درخشش طلا و اصالت سنت در آن در هم آمیخته است و اردیبهشت امسال نیز زیورآلات شهر به ثبت جهانی رسید.

بازار زرگری، از شاخص‌ترین بخش‌های بافت تاریخی یزد، یادگاری از دوران قاجار و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور با شماره ۸۵۲۷ است. این بازار در شمال خیابان قیام و روبه‌روی مجموعه امیرچقماق قرار دارد و به‌عنوان مرکز اصلی داد و ستد طلا و جواهر شهر شناخته می‌شود.

این بازار با طول ۹۴ متر، عرض میانگین سه متر و سقف طاقی با قوس‌های هلالی و نورگیرهای سنتی، جلوه‌ای باشکوه از معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. در حال حاضر ۵۳ باب مغازه در این راسته فعال است که بسیاری از آن‌ها در گذر زمان دستخوش تغییراتی برای افزایش کاربری شده‌اند.

در جریان بازدید وزیر، روند مرمت بنا با مشارکت اصناف و هنرمندان یزدی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این طرح، حفظ هویت تاریخی و احیای نقش اجتماعی بازار به‌عنوان مرکز تعامل فرهنگی و اقتصادی مردم شهر عنوان شد.

یزد از دیرباز به عنوان شهر زیورآلات شناخته می‌شود؛ جایی که علاقه مردم به طلا نه‌تنها در معاملات اقتصادی، بلکه در فرهنگ خانوادگی و آئینی آن‌ها ریشه دارد. ویژگی منحصربه‌فرد بازار زرگری، امنیت اجتماعی بالای آن است؛ بسیاری از مغازه‌ها هیچ‌گونه حفاظ یا دزدگیری ندارند و این خود نشانی از اعتماد میان بازاریان و شهروندان است.

زیورآلات یزد، به‌ویژه مصنوعات تزئین‌شده با مرواریدهای خاویاری، به دلیل عیار بالا، ظرافت ساخت و اجرت پایین، در داخل و خارج کشور طرفداران پرشماری دارند. حضور گردشگران داخلی و خارجی در این بازار، ضمن رونق اقتصادی، به حفظ حیات فرهنگی این بنای تاریخی کمک کرده است.