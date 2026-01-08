  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

حمله فیل وحشی موجب مرگ ۶ نفر در جارکند هند شد

حمله فیل وحشی موجب مرگ ۶ نفر در جارکند هند شد

حداقل ۶ نفر، از جمله چهار عضو یک خانواده، در دو حمله جداگانه در ایالت جارکند در شرق هند توسط یک فیل وحشی زیر پا له شدند و جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند که حداقل ۶ نفر، از جمله چهار عضو یک خانواده، در دو حمله جداگانه در ایالت جارکند در شرق هند توسط یک فیل وحشی زیر پا له شدند و جان باختند.

مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند که حداقل ۶ نفر، از جمله چهار عضو یک خانواده، در دو حمله جداگانه در ایالت جارکند در شرق هند توسط یک فیل وحشی زیر پا له شدند و جان باختند.

این حملات در روستای سوان از بلوک گویل‌کرا در منطقه سینگبوم غربی رخ داد. قربانیان در خانه‌های خود خوابیده بودند که فیل به داخل خانه حمله کرد، دیوارها را شکست و مردم داخل خانه را زیر پا له کرد.

چهار نفر که در این حملات مجروح شدند، در بیمارستان تحت درمان هستند.

خبرگزاری محلی اَوِنیو میل اعلام کرد که با احتساب این فاجعه، تعداد کشته‌شدگان ناشی از حملات فیل‌ها در منطقه چایباسا تنها در عرض یک هفته به ۱۵ نفر رسیده است.

کارشناسان حیات وحش می‌گویند شهرنشینی انبوه، قطع درختان جنگل‌ها، تجاوز به اراضی جنگلی، از بین رفتن مناطق حائل در جنگل‌ها و غیره، از جمله دلایلی هستند که حیوانات وحشی را به مناطق مسکونی سوق می‌دهند.

کد مطلب 6717479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها