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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

کشف ۷۰ میلیارد ریال کالای گمرکی از یک خودرو در هرمزگان

کشف ۷۰ میلیارد ریال کالای گمرکی از یک خودرو در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله کالای گمرکی قاچاق از یک خودرو در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی در حوزه استحفاظی واقع در محور لنگه به چارک به یکدستگاه خودرو کامیونت ایسوزو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف ودر بازرسی از آن تعداد ۱۶۵ دستگاه اسکوتر برقی قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6717570

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