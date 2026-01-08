به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی عصر پنج‌شنبه در جریان سفر به ساوه و بازدید از سالن‌های ورزشی فجر و شهید چمران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان ساوه در رشته فوتسال توانمندی بالایی دارد و در سطح کشور زبانزد است و در سایر رشته‌ها از جمله کاراته نیز از مناطق ورزش‌خیز محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به ارتباط سازنده مسئولان با خیران، اقدامات مؤثری در حوزه‌های درمان و آموزش انجام شده و در حوزه ورزش نیز خیرین استان مرکزی و شهرستان ساوه پای کار آمده‌اند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: با وجود این محدودیت‌ها، ساوه ظرفیت بالایی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی دارد و امید است با استفاده از منابع ملی و استانی، پروژه‌ها با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

دنیامالی تصریح کرد: در مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای دو پروژه ورزشی فجر و شهید چمران اختصاص داده‌ایم و اجرای ۱۰ چمن مصنوعی روستایی و زیرسازی زمین‌های چمن در شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با همکاری مدیریت شهری، اراک و ساوه به استانداردهای لازم در حوزه ورزش برسند.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت بیمه ورزشکاران گفت: آینده ورزشکاران به‌ویژه در سنین جوانی باید تأمین شود و در همین راستا تاکنون سه هزار ورزشکار قهرمان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و فاز دوم و سوم این طرح نیز با تأمین اعتبارات لازم اجرایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: هدف ما حمایت از ورزشکاران، به‌ویژه ملی‌پوشان، برای حضور موفق در المپیک و بازی‌های آسیایی پیش‌رو در ژاپن است.

دنیامالی گفت: مجموعه‌های ورزشی فجر و شهید چمران با اقدامات مناسب در زمینه بهسازی و فضاسازی آماده استفاده بانوان و آقایان هستند و این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های ورزشی شهرستان داشته باشد.