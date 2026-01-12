مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی کتاب رشد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد اعلام کرد: با توجه به استقبال ناشران در روزهای پایانی مهلت اولیه فراخوان و درخواستهای دریافتی از طرف ناشران کودک و نوجوان، ناشران و نویسندگان علاقهمند فرصت دارند پس از ثبت مشخصات کتابهای مرتبط در سامانه دبیرخانه جشنواره به نشانی http://samanketab.roshd.ir، دو نسخه از کتابهای خود را جهت ورود به فرایند این دوره از جشنواره کتاب رشد تا چهارم بهمنماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
نشانی دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه قصرالدشتی، پلاک ۲۶۸، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، ساختمان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، طبقه پنجم، دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد. کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹؛ تلفن: ۸۷۱۹۶۵۸۷ - ۰۲۱ آیین پایانی بیستوسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد اوایل بهمنماه برگزار خواهد شد.
