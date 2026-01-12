۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی کتاب رشد تمدید شد

دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد، از تمدید مهلت ارسال آثار در بخش جوایز ویژه بیست‌وسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد اعلام کرد: با توجه به استقبال ناشران در روزهای پایانی مهلت اولیه فراخوان و درخواست‌های دریافتی از طرف ناشران کودک و نوجوان، ناشران و نویسندگان علاقه‌مند فرصت دارند پس از ثبت مشخصات کتاب‌های مرتبط در سامانه دبیرخانه جشنواره به نشانی http://samanketab.roshd.ir، دو نسخه از کتاب‌های خود را جهت ورود به فرایند این دوره از جشنواره کتاب رشد تا چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

نشانی دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه قصرالدشتی، پلاک ۲۶۸، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ساختمان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، طبقه پنجم، دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد. کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹؛ تلفن: ۸۷۱۹۶۵۸۷ - ۰۲۱ آیین پایانی بیست‌وسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد اوایل بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6719885
فاطمه کریمی

