حسن عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد طرح خاکپوشهای پلیمری اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در جنوب کشور وجود دارد، آلودگیهای خاکی و ریزگردها است که بیشتر از کشورهای همسایه مانند عراق وارد کشور میشوند. این ریزگردها هرساله معضلات زیستمحیطی برای کشور ایجاد میکند.
وی استفاده از «مالچ» را راهکاری برای تثبیت خاک و جلوگیری از ایجاد ریزگرد، دانست و افزود: در حال حاضر چندین نوع مالچ پلیمری و نفتی برای مقابله با ریزگردها استفاده میشود. پژوهشگران پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی در ۵،۶ سال اخیر، مطالعات خوبی در زمینه مالچهای پلمیری انجام دادهاند و توانستهاند در مقیاس پایلوت و صنعتی نیز این مواد را تولید کنند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با بیان اینکه تاکنون در کشور برای جلوگیری از ریزگردها مالچهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ خاطر نشان کرد: استفاده از مالچهای نفتی معضلات زیادی را به همراه دارد. سازمان محیط زیست برای تایید مالچها ضابطه ۷۸۳ تدوین کرده که رعایت استانداردهای این ضابطه کار سختی است و ما موفق شدیم شرایط تعیینشده در این ضابطه را کسب کنیم.
تایید مالچ پلیمری توسط سازمان محیط زیست
وی ادامه داد: مونومری که به عنوان مالچ استفاده میشود، باید زیستسازگار باشد و زمانی که روی خاک استفاده میشود، نباید برای رشد گیاهان مشکلی ایجاد کند. این مواد حداقل ۶ ماه باید مورد بررسی قرار گیرند و تاثیر آن روی فرسایش خاک ارزیابی شود. مونومری که توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ساخته شده توانسته این ضوابط و استانداردها را رعایت کند.
عربی با بیان اینکه این مالچ پلیمری تاکنون دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: این مواد یکبار در یک زمین ۱۶ هکتاری در منطقه آران و بیدگل کاشان مورد بررسی قرار گرفت و اخیراً نیز در استان خوزستان یک زمین ۱۵ هکتاری در اختیار ما قرار دادند و مالچهای پلیمری در آن زمین مورد استفاده قرار گرفت. در این زمینها فرسایش و تثبیت خاک و همچنین رشد و نمو گیاهان بررسی شد و مورد تایید سازمان محیط زیست و سازمان مراتع و جنگلداری قرار گرفته است.
ضرورت حمایت دولت برای تولید صنعتی مالچ پلیمری
وی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت گفت: اگر دولت حمایت کند و این مالچ پلیمری در مقیاس صنعتی تولید شود و در مناطقی که فرسایش خاک زیاد است و سبب ایجاد ریزگرد میشود، مورد استفاده قرار گیرد، میتوانیم از معضلات ریزگردها جلوگیری کنیم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در مورد فروش این محصول گفت: این محصول به گونهای نیست که خریدار شخصی داشته باشد. ما درصدد این هستیم که استانداریها مثل استانداری خوزستان از این مالچ پلیمری برای تثبیت خاک استفاده کنند.
وی درباره امکان صادرات این محصول گفت: نمونههای مالچ پلیمری از سال گذشته در اختیار دو مرکز دانشگاهی عراق که در این زمینه فعالیت دارند، قرار گرفت و آنها برای همکاری ابراز علاقه کردند. به احتمال زیاد این محصول در کشور عراق نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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