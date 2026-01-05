یک کشته و ۸ زخمی در حمله به اتوبوس در شمال غربی پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این منابع گفتند که این حادثه حدود ساعت ۶:۴۵ صبح به وقت محلی در منطقه لاکی مروات رخ داد، جایی که شبه‌نظامیان ناشناس بمب دست‌ساز را منفجر کرده و به سمت اتوبوس حامل کارگران یک کارخانه سیمان آتش گشودند.

به گفته منابع، تیم‌های امداد و نجات و پرسنل امنیتی به محل حادثه شتافتند و مجروحان را به بیمارستانی در نزدیکی منتقل کردند.

این منابع گفتند که نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده و عملیات جستجو را برای ردیابی مهاجمان آغاز کرده‌اند و افزودند که تحقیقات در مورد این حادثه در حال انجام است.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.