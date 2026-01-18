به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ یارانه غیرنقدی یک میلیون تومانی برای تمام خانوارهای ایرانی به استثنا کسانی که خود در دولت نهم و دهم از دریافت یارانه نقدی انصراف داده بودند، در طرح کالابرگ شارژ شد.

در گام نخست، یارانه غیرنقدی پس از حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی، دولت چهاردهم اعتبار کالابرگ را به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان تا پایان فروردین ۱۴۰۵ واریز کرد.

خانوارهای حمایتی (تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی) در دهک‌های درآمدی اول تا سوم از چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی برای آنها فراهم شد. این یارانه غیرنقدی برای خانوارهای درآمدی اول تا سوم عادی از شنبه ۲۰ دی ماه فعال شد. دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ نیز از دوشنبه ۲۲ دی ماه امکان خرید داشتند و در نهایت امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه خانوارهای درآمدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد سامانه طرح کالابرگ، مبادرت به خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر کم چرب، ماست کم چرب، تخم مرغ، روغن، ماکارونی، برنج و… کنند.

گفتنی است، در صورتی که اعتبار هر ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده به ماه‌های بعد منتقل شده و در این خصوص نگرانی وجود ندارد.