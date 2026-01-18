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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۷:۵۸

همه از امروز می‌توانند از یارانه غیرنقدی دولت استفاده کنند

همه از امروز می‌توانند از یارانه غیرنقدی دولت استفاده کنند

امروز یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴ امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی برای خانوارهای درآمدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم در کنار سایر دهک‌های اول تا هفتم فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ یارانه غیرنقدی یک میلیون تومانی برای تمام خانوارهای ایرانی به استثنا کسانی که خود در دولت نهم و دهم از دریافت یارانه نقدی انصراف داده بودند، در طرح کالابرگ شارژ شد.

در گام نخست، یارانه غیرنقدی پس از حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی، دولت چهاردهم اعتبار کالابرگ را به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان تا پایان فروردین ۱۴۰۵ واریز کرد.

خانوارهای حمایتی (تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی) در دهک‌های درآمدی اول تا سوم از چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی برای آنها فراهم شد. این یارانه غیرنقدی برای خانوارهای درآمدی اول تا سوم عادی از شنبه ۲۰ دی ماه فعال شد. دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ نیز از دوشنبه ۲۲ دی ماه امکان خرید داشتند و در نهایت امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه خانوارهای درآمدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد سامانه طرح کالابرگ، مبادرت به خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر کم چرب، ماست کم چرب، تخم مرغ، روغن، ماکارونی، برنج و… کنند.

گفتنی است، در صورتی که اعتبار هر ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده به ماه‌های بعد منتقل شده و در این خصوص نگرانی وجود ندارد.

کد مطلب 6720619
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      116 8
      پاسخ
      پول دو تا نون سنگک و یه دونه ماسته
      • با انصاف باشیم ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        12 117
        اولا: قیمت نون سنگک کنجدی 20 هزار تومان و دبه ماست 150 هزار تومانه. مجموعش میشه 190 هزار تومان؛ نه یک میلیون. دوما: کالابرگ قراره مابه‌التفاوت قیمت قبل و جدید باشه. مگه قبلا رایگان می‌گرفتی که الان فکر می‌کنی باید با کالابرگ بگیری؟
      • ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        12 82
        دوتانون سنگک و ماست نهایت میشه 200 هزار تومان. کالابرگ یه خانواده 4 نفره، 4 میلون تومان برای یک ماهه.
      • . ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        62 18
        اینقدرم که هر ماه مرتب میدن🤔همه چی ۱۰ برابر شده بخاطر نفری ۱ تومن
      • ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        5 19
        چه چیزی ده برابر شده؟ لطفا فقط یکی رو نام ببرید، تنها چیزی که ده برابر شده، دروغ امثال شماست!
    • ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      93 2
      پاسخ
      گفتن 4 میلیون پول 4 ماه در اصل 650 هزار تومن اضافه شد همه چی ام گرون کردن
    • ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      24 3
      پاسخ
      این 350 بهمن باید داد یعنی چی اون یکی یعنی چی ثبت نام عدد 5 با ملی پستی
    • اصغری ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      28 1
      پاسخ
      ما دهک 10 هستیم 4 روز پیش هم ثبت نام کردیم اما امروز دیدم هنوز موجودی کالا برگ رو صفر میزنه. باید چی کار کنیم؟
      • سرمدی ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        3 7
        ما دهک 10 هستیم 4 روز پیش هم ثبت نام کردیم اما امروز دیدم هنوز موجودی کالا برگ رو صفر میزنه. باید چی کار کنیم؟
    • طاها م ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      41 5
      پاسخ
      یکی از مواردی که کشور دولت و به طبع اون ملت رو با مشکل روبرو کرده نداشتن آمار و ارقام دقیق و درست در کلیه اموره مثلا همین تخصیص یارانه و کالا برگ و... من اطلاع دارم تعدادی هستند وضعیت مالی بسیار خوبی دارند بعد یارانه و کالا برگ هم حتی میگیرند😐 بعد تعداد زیادی بازنشسته با حقوق پایین داریم که یارانه وکالابرگ و.. بهشون تعلق نمیگیره واقعا مسخره نیست حال اینکه با نداشتن آمار صحیح کشور رو با مشکلات عدیده ای مواجه کرده جالب اینه که خود دولت مردان هم میدونند اما بی خیالند چرا!!!!
      • ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        36 2
        آیا دهک‌ 10 از فروش نفت و گاز و منابع این کشور سهمی نداره؟ آیا جز مردم این کشور نیست؟
    • h ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      44 2
      پاسخ
      دولت باید ماهانه نفری 4میلیون تومان واریز کند احتمال دارد شاید یه کمی مایحتاج مردم حل شود
    • رویا ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      64 5
      پاسخ
      دستشون درد نکنه واقعا!!! یعنی اندازه یه تومن ماهانه میخوریم!! تخم مرغ شانه ای ۵۷۰ شده.روغن شده ۱۴۵۰ بعد این چه پولیه.عوض اینکه ارزون کنن جنس رو دارن صدقه میدن
      • نیمه پر ببینیم ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        9 46
        قبلا ی عده راس هرم دلار دولتی میگرفتن برای تامین مایحتاج مردم بخش زیادی ازون دلار دولتی به جیب مبارک میریختن و اجناس هم با قیمت بالا به دست مردم میرسید.یعنی در واقع فقط اونی که راس هرم بود سود میکرد.الان دیگه به اون افراد پول مفت نمیدن برای تامین کالا،همه اجناس با نرخ واقعی و بدون رانت به دست مردم میرسه حالا هموطن عزیز ما قبلا که مفتی خرید نمیکردیم ی مبلغی پرداخت میکردیم این پول برای تفاوت مبلغ قدیم و جدید هست .درسته گرونیه هنوز ولی باید خوشحال باشیم دست ی عده رانت خوار کوتاه شده
    • ناشناس ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      34 3
      پاسخ
      مردم قند و شکر میخوان چکار که فشار خون رو بالا ببره؟ این مشکل مردم نیست
    • عدالت ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      31 2
      پاسخ
      دهک ما از ۴ شد ۷ ، داستان نمیدونم چیه ولی خدا به خیر کنه ، آیا کالابرگ شامل لوازم خانگی یا کرایه خونه ، لوازم یدکی و ... میشه
    • ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      27 0
      پاسخ
      چقدر دروغ میگین برای من شارژنشده خجالت بکشید
    • رهام ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      18 0
      پاسخ
      این حرفا رو ول کنید. اعتبار ملی 30 میلیون تومنی که وزیر قول داد به همه پرداخت میشه پس چیشد؟ اولش گفت همه...حالا صداش دراومده که باید اعتبار سنجی بشید بعد. خب بگو نمیخوام بدم...واللاااااا
    • ایرانی ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      15 0
      پاسخ
      ساعت 12:15 روز یکشنبه 28 دی ماه ، هنوز دهک ما صفر هست .
      • سلام ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        7 0
        برای ما هم شارژ نشده😏
    • ایران ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      8 0
      پاسخ
      ما دهک ده هستیم ولی امروز رفتم فروشگاه گفتن موجودی نداره کارتتون
    • سجاد ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      22 0
      پاسخ
      الان ساعت ۱۲ و نیم روز ۲۸ اومه. من کد را زدم . میگه به خانواده شما تعلق نمیگیرد. چرت و پرته . الکی به ۴ نفر میدن به ۴ نفر نمیدن. فکر کنم دهک ما دهک ۱۱ شده. اصلا یه چیز مسخرست. چرا یه نفری که توی خونه خوابیده و حال کار نداره . باید بهش از پول مالیات و نفت بدن. ولی منی که شبانه روز دارم کار میکنم و با خون دل و عرق ریختن پول در اوردم یه خونه و ماشین خریدم نباید بدن؟ مگه من ایرانی نیستم؟ یارانه باید به همه داده بشه. نه از یه نفری که کار میکنه بگیرن بدن به نفر که کار نمیکنه. این عین گدا پروریه
    • Ava ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      18 2
      پاسخ
      اخه با ۱ میلیون چی میشه خرید کاش حداقل یارانه ها هم اضافه میکردید مردم جز برنج و روغن و وووو چیزهایی دیگه هم نیاز دارن دکتر رفتن شده ویزیت ۱ میلیون اخه اونی که بیمه نداره بیمه تکمیلی نداره چکاره کنه بره بمیره یعنی همه نیازهای مردم باید حل بشه
    • رضا ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      12 0
      پاسخ
      سلام. مادر بنده بیماری خاص داره و حدود ۴۰ ساله از این بیمارستان به بیمارستان دیگه بستری میشه الانم زیر نظر بهزیستی هست ولی یارانه اش قطع شده چندین ساله پیش ....؟؟؟
    • .. ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      18 1
      پاسخ
      یه میلیون میدیم به خودتون ولی لوازم اساسی همون قیمت قبلی ‌کنید این چه وضعشه اخه
      • ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        2 18
        عزیز قیمت ها مانند قبل هست، فقط دیگر بدون یارانه هست، حالا یارانه اش مستقیم میاد به حساب مصرف کننده! شما باید مثل همه مردم جهان پول کالای مصرفیتون رو پرداخت کنید! اگر پول بیشتری نیاز دارید مثل همه مردم جهان کار کنید، یا اگر نکنید مثل همه مردم دنیا در خیابان ها زندگی می کنید!
      • ایران ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
        6 1
        شما کجا زندگی میکنین بفرمایین ما بیایم خریدامون رو از اونجا انجام بدیم با قیمت قبل چون مثل اینکه منطقه زندگی شما تغییر قیمت نداشته😏😬
    • ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      4 1
      پاسخ
      کالابرگ برای ما هنوز شارژ نشده کارمند هستیم و یارانه مون رو ماه قبل حذف کردن اما گفتن کسانی که یارانه شون سال اخیر حذف شده و همه ی کارمندان کالابرگ براشون شارژ میشه و نیازی به ثبت درخواست ندارن چی شد پس؟
    • Neda ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      12 2
      پاسخ
      یه میلیون تومن زیاد نیست ؟
    • ستاره ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      1 2
      پاسخ
      با سلام و آرزوی سلامتی برای همگان. بسیار کار نیکی انجام شده . واقعا" کمک خوب و مقبولی هست که دولت با درایت به انجام رساندن .همواره در پناه خدا و بر قرار باشین.
    • ستاره ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      2 1
      پاسخ
      با سلام مجدد. معذرت می خوام این که شد از امروز قابل استفاده هست مربوط به بهمن ماه هست؟
    • ممتاز ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      2 0
      پاسخ
      این برنامه ریزی وقتی درسته که دولتی ها و مجلسی ها هم اندازه مردم حقوق بگیرن تا درد مردم را درک کنند

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