توطئه دشمن تمامی ندارد؛ عرصه تبیین را خالی نکنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی حمله و جسارت اغتشاشگران به مقدسات و اماکن مذهبی همچون مساجد و حسینیه‌ها، امامزادگان و حوزه‌های علمیه با گرامیداشت یاد شهدای اتفاقات اخیر و آرزوی صحت و سلامتی برای مجروحین، اظهار کرد: برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک نگاه تاریخی به پیشینه جهان داشته باشیم که سه دوره قبل از رنسانس، بعد از رنسانس و عصر جدید قابل بررسی است.

مدیر حوزه علمیه امامیه شهرکرد با ذکر اینکه در دوره قبل از رنسانس حاکمیت کلیسا برقرار بود، ادامه داد: در این دوره، برخی آموزه‌های کلیسا با دستاوردهای جدید بشری همخوانی نداشت بلکه مخالف بود لذا انقلابی ایجاد شد که کلیسا را کنار زد و رنسانس شکل گرفت.

حکیمی افزود: در دوره رنسانس، حاکمیت علم برقرار بود و لذا پیشرفت‌های چشمگیر صنعتی آغاز و کارخانه‌ها و شهرهای صنعتی یکی پس از دیگری راه‌اندازی شد و اقتصاد غرب متحول گشت. در این دوره جوامع بشری قائل بودند که برای دستیابی به پیشرفت‌ها باید دین و کلیسا را کنار گذاشت؛ سیاست، اقتصاد و علوم انسانی هم که در خدمت پیشرفت بشر قرار می‌گیرند باید عاری از دین باشند.

وی با تصریح اینکه رشد بشر در این دوره روزافزون شد، گفت: بااینحال پس از مدتی جوامع بشری به نقطه‌ای رسیدند که علم و پیشرفت‌های جدید خالی از مشکلات هم نیست و همین علم باعث سوراخ شدن لایه ازون یا گرمایش زمین و مشکلات زیست‌محیطی متعدد می‌شود یا تکنولوژی بشری منجر به تولید بمب اتمی شده که در لحظه‌ای ۳۰۰ هزار انسان را به کام مرگ می‌کشاند.

پیوند علم با اخلاق و آموزه‌های دینی در عصر حاضر

این مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بنابراین بشر جدید سخت به دنبال همراه ساختن علم با اخلاق شده است؛ جمهوری اسلامی مدل پیوند علم با اخلاق و آموزه‌های دینی را به جامعه بشری ارائه داده است یعنی انسان در سایه اخلاق و معنویت می‌تواند به بالاترین پیشرفت‌های علمی و فناوری دست یابد.

حکیمی با اشاره به دستیابی ایران به جدیدترین فن‌آوری‌های انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، اظهار کرد: نظام سلطه اما نمی‌تواند این دستاوردهای علمی ایران اسلامی را که در پرتو دین و اخلاق کسب شده و فقط اهداف انسانی را دنبال می‌کند، بر بتابد. دشمن مستکبر برای زمین زدن حرکت رو به جلوی کشورمان در عرصه فناوری هسته‌ای و سایر عرصه‌های علمی از هیچ نقشه و تلاشی فروگذار نکرده است.

مدیر حوزه علمیه امامیه شهرکرد تصریح کرد: برای نظام سلطه قابل تحمل نیست که دختر محجبه ایرانی بر سکوی نخست قهرمانی جهان قرار گیرد و طبیعتاً تمام تلاشش را می‌کند تا این روند پیشرفت کشورمان را مختل و متوقف کند و این مدل پیشرفت و توسعه در پرتو دین به رهبری امام امت را از بین ببرد.

توطئه‌های نظام سلطه برای توقف حرکت جمهوری اسلامی

حکیمی با بیان اینکه دشمن یقیناً به دنبال نابودی ریشه‌های این پیشرفت و بالندگی ایران اسلامی بوده است، توضیح داد: حوزه‌های علمیه، مساجد و حسینیه‌ها و هیئات، امامزادگان و بالاتر از همه قرآن کریم از نمادها و مقدسات دینی ما هستند که مورد هجمه دشمن و عوامل داخلی مزدور قرار گرفتند و در آتش قهر و کینه سوختند تا این‌گونه تلقین شود که دین عامل عقب‌ماندگی جامعه است.

وی اظهار کرد: دشمن خوب می‌داند که عامل پیشرفت و عزت و اقتدار ما، تأسی به آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع) است. مسلماً اگر دین عامل عقب‌ماندگی بود دشمنان نیز این حجم از بغض و کین را نسبت به نمادهای دینی نشان نمی‌دادند و به قرآن‌سوزی و مسجدسوزی روی نمی‌آوردند.

حکیمی با تأکید بر اینکه امروز ما در پیچ سوم تاریخی قرار داریم، توضیح داد: در پیچ اول تاریخی، قدرت جهانی از غرب به شرق و در پیچ دوم تاریخی نظام قدرت جهانی از شرق به غرب انتقال یافت؛ امروز اما نظام تک‌قطبی جهان و تمام شاخص‌های ابرقدرتی غرب و در رأس آن، آمریکای جنایتکار رو به افول است.

نظام سرمایه‌داری غرب برای حفظ موجودیت خود دست و پا می‌زند

وی با بیان اینکه امروز نظام تک‌قطبی در حال نابودی است، افزود: در این راستا، قدرت‌های نوظهوری در جهان شکل خواهد گرفت که پیش‌بینی‌ها می‌گوید باید شاهد ظهور پنج قدرت بزرگ دنیا یعنی چین، روسیه، هند، ترکیه و ایران باشیم.

حکیمی با تأکید بر اینکه نظام سرمایه‌داری غرب اکنون برای حفظ موجودیت خود دست و پا می‌زند، گفت: در این پیچ تاریخی حساس، دشمنی‌ها، کارشکنی‌ها و توطئه‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر از پیش خواهد بود که مصادیق آن را هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در فتنه اخیر و نیز فشارها و جنگ اقتصادی و نبرد روانی فزاینده علیه کشورمان مشاهده می‌کنیم.

مدیر حوزه علمیه امامیه شهرکرد یادآور شد: از مسئولان انتظار می‌رود در شرایط فعلی درد مردم را بفهمند و لمس کرده و برای کاهش آلام مردم بیش از پیش کار کنند همچنان که مقام معظم رهبری روز گذشته تأکید داشتند: «مسئولان کشور و مسئولان دولتی باید برای کالاهای اساسی، برای نهاده‌های دامی، برای ارزاق لازم و برای نیازهای عمومی مردم، دو برابر همیشه و با جدّیّت بیشتری باید کار کنند».

حکیمی ادامه داد: از دیگرسو، مردم نیز باید وحدت و انسجام، بصیرت و هوشیاری خود را حفظ کنند و قدر بدانند همچنان که رهبر انقلاب در بیانات روز گذشته در این خصوص فرمودند: «ملت ایران، قوی و مقتدر است، آگاه و دشمن‌شناس است و در همه حال در صحنه حضور دارد.»

عرصه تبیین را نباید خالی کنیم

وی با اشاره به اینکه اغتشاشات با هوشیاری و زمان‌شناسی ملت ایران راه به جایی نبرد، افزود: بااینحال نظام سلطه حتماً تمام تلاشش را خواهد کرد تا جنگ رسانه‌ای وسیع علیه کشورمان را ادامه و نظام اسلامی را تحت حملات خود قرار دهد و لذا همه ما باید هوشیار و بصیر باشیم.

حکیمی نقش جامعه روحانیت و فعالان عرصه دین و دلسوزان انقلاب را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: عرصه تبیین را نباید خالی کنیم ضمن اینکه در کنار مردم باشیم، مطالبات به حق آنان را به گوش مسئولان برسانیم و مطالبه‌گر باشیم.

مدیر حوزه علمیه امامیه شهرکرد در پایان گفت: اقتصاد لیبرال آفت اقتصاد ما شده و نخبگان حوزوی باید دولتمردان را برای بازگشت به اقتصاد اسلامی دعوت و یاری کنند. اقتصاد ما برای نجات از سرنوشت اقتصاد سرمایه‌داری غرب، چاره‌ای جز تأسی به اصول، مبانی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی ندارد.