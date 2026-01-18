دفع حرارت در دیتاسنترها با گرافن؛ عرضه اولین محموله‌ انبوه در ۲۰۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، این کارخانه با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار متر مربع و با استفاده از فناوری CVD، می‌تواند هزینه تولید را تا یک ششم مرحله پایلوت کاهش دهد. انتظار می‌رود اولین محموله‌های انبوه بین پایان سال آینده و اوایل ۲۰۲۷ عرضه شود و گرافن ابتدا در محصولات گرمایشی و دفع حرارت دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد پیدا کند.

شرکت گرافن اسکوئر، پیشرو در زمینه تولید گرافن، کارخانه تولید فیلم‌های گرافن خود را در مجتمع صنعتی ملی Blue Valley واقع در پوهانگ، استان Gyeongsang شمالی کره جنوبی به پایان رساند. این کارخانه نخستین تلاش در کره برای تولید گرافن در مقیاس بزرگ و به‌صورت پیوسته با تکیه بر امکانات صنعتی است.

این شرکت که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد، در سال ۲۰۲۱ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری (MOU) با استان Gyeongsang شمالی و شهر پوهانگ امضا کرد و پس از آن، دفتر مرکزی خود را از سووون به پوهانگ منتقل نمود. مجموع سرمایه‌گذاری برای این کارخانه ۴۲ میلیارد وون بوده و مساحت کل ساختمان ۶۳۰۸ متر مربع است. همچنین، این شرکت در سال ۲۰۲۳ موفق به جذب سرمایه سری B به مبلغ ۱۹ میلیارد وون و در آوریل امسال سرمایه پیش‌IPO به ارزش ۱۶ میلیارد وون شد.

ویژگی برجسته کارخانه پوهانگ، تولید پیوسته و در مقیاس بزرگ است. سیستم تولید انبوه گرافن بر پایه فرآیند رسوب شیمیایی بخار (CVD) منحصر به فرد شرکت طراحی شده است.

به گفته شرکت، دلایل کاهش هزینه واحد تولید تا حدود یک ششم مرحله پایلوت شامل موارد زیر است:

گسترش مقیاس تولید و توزیع هزینه‌های ثابت بر هر واحد سطح

گذر از فرآیندهای آزمایشی و دسته‌ای به خطوط پیوسته و افزایش بهره‌وری تجهیزات

خودکارسازی مراحل لجستیک، جابجایی و بازرسی در طول فرآیند

با این حال، کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت واقعی محصول برای مشتریان، دو مقوله جداگانه هستند. در مرحله اولیه تولید انبوه، هزینه‌های تأیید کیفیت، بازرسی و غربالگری مشتری اضافه می‌شود و اگر تقاضای اولیه کافی نباشد، صرفه‌جویی‌های هزینه به سرعت در قیمت فروش منعکس نخواهد شد. انتظار می‌رود این چرخه به‌گونه‌ای پیش برود که کاهش موانع قیمتی مشتریان بیشتری جذب کند، حجم تولید و بهره‌وری افزایش یابد و در نهایت هزینه‌ها کاهش پیدا کند.

طبق برآورد گرافن اسکوئر، هنگامی که کارخانه پوهانگ به ظرفیت کامل برسد، سالانه قادر به تولید ۳۰۰ هزار متر مربع گرافن خواهد بود. مراحل پیش رو شامل سه تا چهار ماه برای نصب تجهیزات کلیدی و سه تا چهار ماه برای تثبیت بازده تولید خواهد بود. با در نظر گرفتن فرآیند تأیید کیفیت مشتریان، تولید انبوه و تحویل محصولات بین پایان سال آینده و اوایل ۲۰۲۷ انتظار می‌رود.

هونگ بیونگ-هی (Hong Byung-hee)، مدیرعامل گرافن اسکوئر و استاد شیمی دانشگاه ملی سئول، محصولاتی مانند گرمایشی و دفع حرارت را به‌عنوان نخستین حوزه‌های کاربرد گرافن در زندگی روزمره معرفی کرد. استفاده از فیلم گرافن به‌عنوان المنت گرمایشی امکان طراحی محصولاتی را فراهم می‌کند که کل سطح آن به‌طور یکنواخت گرما تولید کند، و ویژگی انتقال سریع و پخش حرارت گرافن امکان استفاده از آن به‌عنوان مواد دفع حرارت برای دستگاه‌های الکترونیکی و دیتاسنترها را فراهم می‌سازد.