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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

راه عبور از فتنه‌ها؛ تبیین ابعاد نصرت الهی در تنگناها

راه عبور از فتنه‌ها؛ تبیین ابعاد نصرت الهی در تنگناها

سمنان- نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری، در مطلبی با عنوان راه عبور از فتنه‌ها، به ابعاد نصرت الهی در تنگناها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی صبح یکشنبه طی سخنانی در بستر فضای مجازی خود مطلبی مهم با عنوان راه عبور از فتنه‌ها منتشر ساخت و به ابعاد مختلف نصرت الهی در تنگناها پرداخت.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی در این مطلب نوشت: راه عبور از فتنه‌های تاریخی و اجتماعی، شناخت مسئلهٔ ولایت در قرآن است. «مَنْ لَمْ یَعْرِفْ أَمْرَنَا مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ یَتَنَکَّبِ الْفِتَنَ». «مواضع اولیای الهی» و «میدان‌های درگیری» و «مسیری که طی می‌شود تا غلبۀ اولیای حق بر اولیای طاغوت واقع شود»، در قرآن کریم بیان شده است.

در ادامه مطلب می خوانیم: واضح شدن حقیقت در عالَم، در فتنه واقع می‌شود. با بَدر و اُحُد و عاشوراست که جبهه حق پالایش می‌شود. یعنی در کورۀ امتحانات، تفکیک اتفاق می‌افتد و امام الهی است که محور ایجاد تفکیک است.

استاد خارج فقه در حوزه علمیه قم همچنین نوشت: وقتی امیرالمؤمنین (ع) کورۀ جنگ را داغ کردند، از یک طرف مالک اشتر و عمار و… تربیت شدند و از آن طرف، خوارج و شمر و… بیرون رفتند. عالَم ما هم همین‌گونه است. کسانی که با کسالت و به‌زحمت بندگی می‌کنند، در امتحانات و فتنه‌ها زمین‌گیر می‌شوند.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی ادامه داد: بعضی‌ها تمام هنرشان این است که نماز صبحشان قضا نشود و یا اگر قضا شد، بخوانند. در محراب عبادت هم اهل نشاط نیست؛ تمام خستگی‌هایش و خمیازه‌هایش و تفکراتش و حل معادلات روزانه‌اش را در همین پنج دقیقه نماز انجام می‌دهد!

او نوشت: یک نامحرم و یک صحنهٔ هیجان‌انگیز و مُحرّک که پیش می‌آید، باید خودش را به آب و آتش بزند که بتواند سرش را پایین بیندازد و از کنار این صحنه عبور کند! همهٔ سرمایه‌گذاری او در مسیر عبادت، همین است. پیداست که با این روزمرگی، بار انسان بسته نمی‌شود. و چنین فردی، در صحنه‌های امتحان و فتنه، زمین‌گیر خواهد شد. با «سرمایه‌های معنوی» است که می‌توان عاقبت‌به‌خیر شد.

کد مطلب 6723747

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