به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی صبح یکشنبه طی سخنانی در بستر فضای مجازی خود مطلبی مهم با عنوان راه عبور از فتنهها منتشر ساخت و به ابعاد مختلف نصرت الهی در تنگناها پرداخت.
آیتالله میرباقری شاهرودی در این مطلب نوشت: راه عبور از فتنههای تاریخی و اجتماعی، شناخت مسئلهٔ ولایت در قرآن است. «مَنْ لَمْ یَعْرِفْ أَمْرَنَا مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ یَتَنَکَّبِ الْفِتَنَ». «مواضع اولیای الهی» و «میدانهای درگیری» و «مسیری که طی میشود تا غلبۀ اولیای حق بر اولیای طاغوت واقع شود»، در قرآن کریم بیان شده است.
در ادامه مطلب می خوانیم: واضح شدن حقیقت در عالَم، در فتنه واقع میشود. با بَدر و اُحُد و عاشوراست که جبهه حق پالایش میشود. یعنی در کورۀ امتحانات، تفکیک اتفاق میافتد و امام الهی است که محور ایجاد تفکیک است.
استاد خارج فقه در حوزه علمیه قم همچنین نوشت: وقتی امیرالمؤمنین (ع) کورۀ جنگ را داغ کردند، از یک طرف مالک اشتر و عمار و… تربیت شدند و از آن طرف، خوارج و شمر و… بیرون رفتند. عالَم ما هم همینگونه است. کسانی که با کسالت و بهزحمت بندگی میکنند، در امتحانات و فتنهها زمینگیر میشوند.
آیتالله میرباقری شاهرودی ادامه داد: بعضیها تمام هنرشان این است که نماز صبحشان قضا نشود و یا اگر قضا شد، بخوانند. در محراب عبادت هم اهل نشاط نیست؛ تمام خستگیهایش و خمیازههایش و تفکراتش و حل معادلات روزانهاش را در همین پنج دقیقه نماز انجام میدهد!
او نوشت: یک نامحرم و یک صحنهٔ هیجانانگیز و مُحرّک که پیش میآید، باید خودش را به آب و آتش بزند که بتواند سرش را پایین بیندازد و از کنار این صحنه عبور کند! همهٔ سرمایهگذاری او در مسیر عبادت، همین است. پیداست که با این روزمرگی، بار انسان بسته نمیشود. و چنین فردی، در صحنههای امتحان و فتنه، زمینگیر خواهد شد. با «سرمایههای معنوی» است که میتوان عاقبتبهخیر شد.
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