به گزارش خبرنگار مهر،دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتور در هفته شانزدهم لیگ برتر که با تساوی بدون گل به پایان رسید بیش از هر چیز با تغییر مهم در ساختار دفاعی سرخپوشان تبریزی همراه بود که به نظر می‌رسد با رضایت کامل دراگان اسکوچیچ نیز همراه شده است.

سرمربی کروات تراکتور که تیمش در نیم‌فصل نخست گل‌های زیادی دریافت کرده بود، برای آغاز دور برگشت تصمیم به یک جابه‌جایی اساسی در قلب خط دفاع گرفت.

اسکوچیچ این‌بار زوج شجاع خلیل‌زاده را تغییر داد و به‌جای سدلار، از میلاد کُر مدافع جوان و ۲۲ ساله تیمش در کنار کاپیتان باتجربه تراکتور استفاده کرد. تصمیمی که در عمل نیز پاسخ مثبتی گرفت.

میلاد کُر در این دیدار نمایش مطمئنی ارائه داد و در تقابل مستقیم با سعید سحرخیزان مهاجم استقلال عملکرد قابل توجهی داشت. این مدافع جوان موفق شد سه موقعیت گلزنی را از مهاجم حریف بگیرد و در نبردهای هوایی نیز برتری محسوسی نسبت به بازیکنان استقلال نشان دهد. حضور مؤثر او در دفع توپ‌های بلند و پوشش فضای پشت مدافعان، نقش مهمی در ثبت کلین‌شیت تراکتور در ورزشگاه آزادی ایفا کرد.

عملکرد قابل قبول کُر باعث شد کادر فنی تراکتور نمره فنی بالایی به این بازیکن بدهد و اعتماد اسکوچیچ به این مدافع جوان بیش از پیش جلب شود. موضوعی که حالا شرایط را برای سدلار، مدافع خارجی تراکتور، جهت بازگشت به ترکیب اصلی دشوارتر کرده است.

با این شرایط باید دید آیا دراگان اسکوچیچ زوج شجاع خلیل‌زاده و میلاد کُر را به‌عنوان ترکیب ثابت خط دفاعی تراکتور در هفته‌های آینده حفظ خواهد کرد یا با توجه به فشردگی مسابقات و گزینه‌های موجود، تصمیم دیگری در این پست حساس اتخاذ می‌کند که می‌تواند نقش مهمی در بهبود ساختار دفاعی تراکتور در ادامه فصل داشته باشد.