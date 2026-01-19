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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

کشف نوشابه های انرژی زا قاچاق در بندرلنگه

کشف نوشابه های انرژی زا قاچاق در بندرلنگه

بندرلنگه- فرمانده انتظامی بندرلنگه از کشف تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ عدد قوطی نوشابه انرژی زا در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بندرلنگه در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالاو ارز ، حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی به یکدستگاه خودرو پلاک مخدوش مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ عدد قوطی نوشابه انرژی زا قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال و خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

کد مطلب 6725058

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