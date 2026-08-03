فرمانده جدید انتظامی بندرلنگه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه با حضور سردار هادی رفیعی‌کیا فرمانده انتظامی استان هرمزگان، مسئولان استانی و شهرستانی، اعضای شورای تأمین، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از معتمدان و نخبگان شهرستان برگزار شد.

سردار هادی رفیعی‌کیا در این مراسم با تأکید بر جایگاه امنیت به عنوان مهم‌ترین بستر توسعه، آرامش و پیشرفت جامعه، اظهار کرد: امنیت پایدار حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، همراهی مردم و تعامل سازنده با مسئولان و سایر دستگاه‌ها است و حفظ این سرمایه ارزشمند نیازمند همدلی، برنامه‌ریزی و خدمت صادقانه است.

وی در ادامه با تجلیل از خدمات سرهنگ محمد حسنی در دوران مسئولیت فرماندهی انتظامی شهرستان بندرلنگه از تلاش‌های وی در ارتقای نظم و امنیت، افزایش احساس امنیت عمومی و تعامل سازنده با مردم و مسئولان قدردانی کرد.

در ادامه این آیین سرهنگ یزدان ویسی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان بندرلنگه معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ضمن آرزوی موفقیت برای فرمانده جدید بر مردم‌مداری، تکریم ارباب‌رجوع، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس و تقویت تعامل با نهادهای اجرایی، قضایی و اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از خدمات سرهنگ محمد حسنی تقدیر و حکم انتصاب سرهنگ یزدان ویسی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان بندرلنگه ابلاغ شد.