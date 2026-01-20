کالاس:احدی حق ندارد کشور دیگری را تصرف کند، نه در اوکراین و نه گرینلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه به موضع گیری در خصوص گرینلند پرداخت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: موضع ما در مورد گرینلند باید متحد، مشخص و آرام باشد.

کایا کالاس بدون اشاره به چند دهه اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه ساکنان اصلی سرزمین فلسطین، اعلام کرد: هیچ کشوری حق ندارد خاک کشور دیگری را تصرف کند، نه در اوکراین و نه در گرینلند. اگر اوضاع در گرینلند ما را به ورطه خطرناک وخامت روابط با ایالات متحده بکشاند، تنها به نفع دشمنان ما خواهد بود.

وی سپس اضافه کرد: ناتو کاملاً قادر به رسیدگی به هرگونه نگرانی در مورد امنیت گرینلند است. حاکمیت و تمامیت ارضی دانمارک و گرینلند غیرقابل مذاکره است. ما با آمریکا و همه شرکا برای تقویت امنیت در قطب شمال همکاری خواهیم کرد.

گرینلند جزیره ای خودمختار در دانمارک است. مردم این منطقه و اتحادیه اروپا با خواست رئیس جمهور آمریکا برای الحاق آن مخالفت کرده اند.

آمریکا مدعی است که هدفش از تلاش برای تصاحب گرینلند، جلوگیری از تصاحب آن توسط چین و روسیه است! دانمارک ادعای واشنگتن را رد کرده است.