حجتالاسلام رسول فتحیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامههای ماه شعبان و بهویژه اعیاد این ماه اظهار کرد: محتوابخشی به برنامههای نیمهشعبان و دهه مهدویت یک ضرورت است که باید با دقت و ظرافت در همه فعالیتهای این ایام لحاظ شود و در این راستا پیگیر اجرای اقدامات لازم هستیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیلآباد با بیان اینکه بیش از ۲۵ برنامه فرهنگی در ستاد شئون شهرستان برای ایام ماه شعبان تدارک دیده شده است، افزود: نگاه ما این است که در بحث ایجاد شور و نشاط در شهرستان، با همکاری دیگر دستگاهها خدمات مؤثری ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینکه جشنهای نیمهشعبان باید با دو محور اصلی برگزار شود، گفت: نخست آنکه مراسمها مردمی باشد و دوم آنکه برنامهها دارای محتوای مشخص بر اساس اهداف دینی و آیینی کشورمان در سطح شهرستان اجرا شود.
فتحیه با تأکید بر اهمیت توجه به اعیاد شعبانیه از جمله ولادت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع)، روز پاسدار، روز جانباز و در ادامه هفته جوان و ولادت علیاکبر(ع) اظهار کرد: برنامهریزیهای مناسبی صورت گرفته تا با سنجش شرایط شهر و روستاها، هر مسجد یک برنامه داشته باشد و جوانان مدیریت اجرای این برنامهها را بر عهده بگیرند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیلآباد ضمن تقدیر از همت والای خیرین در اجرای برنامهها گفت: گرامیداشت نیمهشعبان با اجرای برنامه شبزندهداری در اولویت قرار دارد و همچنین برنامه پیادهروی خانوادگی با عنوان«منتظران ظهور» برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: «انجام فعالیتها و مراسمهای این ایام، راهی برای تداعی اندیشههای اهلبیت(ع) و آمادهسازی جامعه برای عصر ظهور است. برگزاری مراسم دعای ندبه همراه با محتوابخشی مناسب، گفتمانهای ویژه و جهاد تبیین با حضور اساتید مجرب، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا میکند.
فتحیه از برگزاری برنامههایی مانند «شبی با قرآن»، «جشن بزرگ ظهور»، مسابقات ورزشی و فرهنگی و نیز مسابقه کتابخوانی بهعنوان ویژهبرنامههای ماه شعبان یاد کرد و افزود: همه این برنامهها مقدمهای است تا پس از ماه رجب و شعبان، خود را برای لیالی قدر در ماه مبارک رمضان آماده کنیم.
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