آرش مصلح، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت سدهای استان پرداخت و از آمادگی کامل این سدها برای مقابله با سیلاب‌ها خبر داد.

وی با اشاره به اینکه سد کوثر در حال حاضر با حجم ۳۴۳.۶ میلیون متر مکعب آب، معادل ۶۳ درصد پرشدگی دارد، افزود: این سد در شرایط مناسبی قرار دارد و قادر به تأمین آب شرب و کشاورزی استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد حجم فعلی سد چم شیر گچساران را ۴۴۷ میلیون متر مکعب معادل ۱۹ درصد پرشدگی عنوان کرد و یادآور شد: این میزان پرشدگی به دلیل شرایط خشکسالی در منطقه کاهش یافته است، اما وضعیت کلی سد همچنان تحت کنترل است.

وی به وضعیت سد شاه قاسم نیز اشاره کرد و گفت: حجم این سد ۱۴۰ هزار متر مکعب است که با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، این میزان به زودی ممکن است تحت تأثیر بارش‌های سنگین قرار گیرد.

مصلح ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌های دقیق هواشناسی مبنی بر بارش‌های شدید برف و باران در روزهای آینده،هر سه سد استان با همه تجهیزات مورد نیاز برای کنترل سیلاب‌ها در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.

وی تأکید کرد که این آمادگی شامل هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و تیم‌های امدادی است تا در صورت بروز سیلاب، اقدامات فوری و مؤثری در راستای کاهش خسارات صورت گیرد.