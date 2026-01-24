رحیم زاده: ۸۴ درصـد مردم اسـتان اردبـیل از کالابرگ استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیم زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۳۶ هزار خانوار استان از کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده و اعتبار ماه نخست خود را خرید کرده‌اند.

وی با بیان این‌که امکان خرید کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی از طریق ۸ هزار فروشگاه استان اردبیل فراهم است؛ افزود: مجموع اعتبار صرف شده برای این افراد حدود ۱۲هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اجرای شیوه دوم توزیع کالابرگ در استان گفت: در شیوه دوم به ازای هر فرد ۱.۵ کیلوگرم مرغ، یک کیلوگرم تخم مرغ، یک کیلوگرم برنج، یک بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع، یک بسته پنیر ۴۰۰ گرمی، یک بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی، یک بسته نایلونی شیرکم چرب، یک بسته ماست کم چرب ۹۰۰ گرمی و ۵۰۰ گرم قند و شکر تعلق می‌گیرد که سه میلیون تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از بهای این ۹ قلم جنس توسط مصرف کننده پرداخت شده و مابه التفاوت بهای اجناس توسط دولت به حساب فروشگاه واریز می‌شود.

وی بیان کرد: در طرح کالابرگ الکترونیکی جدید هموطنان عزیزی که سهوا و به اشتباه گزینه کالابرگ الکترونیکی (روش دوم) را انتخاب کرده‌اند، منتظر باشند تا دهم بهمن ماه گزینه غیرفعالسازی روش دوم از طریق کد USSD فراهم خواهد شد و مردم نگران نباشند.