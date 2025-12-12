پایان تلاش پاراوزنه برداری با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز و یک نمره ۲۰

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، نتایج ملی پوشان پاراوزنه برداری ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان به شرح زیر است:

۳ طلا، ۲نقره و ۳ برنز سهم دختران خط شکن

۸ دختر پاراوزنه برداری ایران که آغازگر مدال آوری در بازی های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی بودند موفق شدند برای کاروان ایران ۸ مدال رنگارنگ کسب کنند. برای دختران پاراوزنه برداری به ترتیب، زهرا پولادی، مهدیه احسانی و عطیه السادات حسینی طلایی شدند و ۳ طلا کسب کردند. الناز متقی و فاطمه ایمانی ۲ نقره گرفتند و مهدیه محمدی، سمانه صادقی حصار و نیایش سلیمی دختران برنزی کشورمان بودند که سه سکوی سومی را برای پاراوزنه برداری دختران بدست آوردند. هدایت و سرمربی گری این تیم برعهده معصومه بابایی بود. صائبه عباس زاده به عنوان کمک مربی و مژگان نصیری زاهد در قامت سرپرست کادرفنی و اجرایی این بخش را در بازی های ۲۰۲۵ دبی تشکیل می دادند.

۶ طلا، ۵ نقره و ۱ برنز برای پسران

پارا وزنه برداری پسران ایران در دوبخش نوجوانان و جوانان با ۱۳ پاراوزنه بردار در بازی های ۲۰۲۵ دبی حاضر شدند. پارا وزنه برداری پسران ایران موفق شدند در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی صاحب ۶ طلا، ۵نقره و ۱ برنز شوند. سید امیرعلی رشیدی مهر، ابوالفضل میرزایی، رضا حسینوند، مانی سعیدی، امیرعلی اسحاق نیا و رضا عنایت الهی ۶ طلایی کاروان پارا وزنه برداری بودند. علیرضا سهرابی، محمد جواد نصیری مقدم، حسن محمد حسین پور، سید محمد حسن فقیهی و سید امیرعباس شریفی ۵ نقره ای این بازی ها لقب گرفتند و تنها برنز این بازی ها در پارا وزنه برداری پسران نیز قسمت محمد کریم نیا شد. غلامحسین چلتوک کار سرمربی این تیم بود و محمدرضا امینی و ترحم اسمعیل پور دستیاران و کمک های سرمربی در این دوره از بازی ها بودند. بابک محمدی نیز به عنوان رییس انجمن پاراوزنه برداری ایران سرپرستی این تیم را در بازی های پاراآسیایی دبی عهده دار بود.