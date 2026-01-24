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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

کشف ۹ تن چای خارجی احتکار شده در خرم‌آباد

کشف ۹ تن چای خارجی احتکار شده در خرم‌آباد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف انبار احتکار چای خارجی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی و احتکارکنندگان ارزاق عمومی مردم، موفق به کشف انبار حاوی مقادیر زیادی چای خارجی فاقد مجوز شدند.

وی افزود: مأموران بلافاصله به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار موردنظر ۹ تن چای احتکار شده کشف که توسط کارشناسان مربوطه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، گفت: همچنین در انبار مربوطه پنج دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال به ارزش پنج میلیارد ریال نیز کشف شده است.

کد مطلب 6730221

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