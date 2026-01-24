به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی و احتکارکنندگان ارزاق عمومی مردم، موفق به کشف انبار حاوی مقادیر زیادی چای خارجی فاقد مجوز شدند.

وی افزود: مأموران بلافاصله به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار موردنظر ۹ تن چای احتکار شده کشف که توسط کارشناسان مربوطه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، گفت: همچنین در انبار مربوطه پنج دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال به ارزش پنج میلیارد ریال نیز کشف شده است.