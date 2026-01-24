به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ارزیابی شاخص‌های عملکردی آموزش‌وپرورش لرستان در جشنواره شهید رجایی، روز شنبه در جلسه شورای راهبری تحول این دستگاه با حضور مدیرکل و اعضای شورای معاونین تشریح شد.

این ارزیابی که بر اساس شاخص‌های عمومی و تخصصی انجام شده، حاکی از رشد قابل توجه عملکرد آموزش‌وپرورش استان در مقایسه با دوره‌های پیشین است.

۹۱.۵ درصد از امتیاز کسب‌شده مربوط به شاخص‌های مأموریت‌محور

بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۹۱.۵ درصد از امتیاز کسب‌شده مربوط به شاخص‌های مأموریت‌محور و تخصصی و ۷۵.۱۲ درصد نیز مربوط به شاخص‌های حکمرانی و عمومی بوده است؛ شاخص‌هایی که عملکرد واحدهای مختلف را از سطح مدارس تا ستاد مورد سنجش قرار می‌دهد.

سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در این جلسه، ارزیابی‌های انجام‌شده را مبتنی بر مستندات رسمی و شاخص‌های دقیق دانست و تأکید کرد: نتایج به‌دست‌آمده، تصویر روشنی از میزان تحقق برنامه‌ها و جایگاه عملکرد استان در سطح ملی ارائه می‌دهد و مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه و استان است.

سامانه برنامه‌ریزی مرجع اصلی ارزیابی عملکرد

وی با اشاره به لزوم شفافیت در فرایند ارزیابی، بر تبیین دقیق شاخص‌ها و نتایج آن برای واحدهای تابعه تأکید کرد و افزود: واحدهایی که عملکردی پایین‌تر از میانگین دارند، موظف به تدوین برنامه‌های بهبود خواهند بود و این اقدام، بخشی از مسیر اصلاح و ارتقای عملکرد سازمانی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، سامانه برنامه‌ریزی را ملاک اصلی ارزیابی حوزه‌ها دانست و افزود: ثبت به‌موقع و مستمر فعالیت‌ها، شاخص شفافیت عملکرد و نشانه پویایی واحدهاست و این سامانه به‌صورت روزانه مورد رصد قرار می‌گیرد.

در ادامه این نشست، سامانه برنامه‌ریزی به‌عنوان مرجع اصلی ارزیابی عملکرد معرفی شد و بر ضرورت ثبت به‌موقع و مستمر مستندات فعالیت‌ها تأکید گردید؛ چراکه هرگونه اقدام بدون بارگذاری مستندات در سامانه، در فرایند ارزیابی لحاظ نخواهد شد.

گزارش وضعیت معاونت‌ها و واحدهای مختلف نیز نشان داد که برخی حوزه‌ها در شاخص‌های تخصصی امتیازهای بالاتر از میانگین کسب کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر به‌ویژه در شاخص‌های عمومی مانند شفافیت اطلاعات، مزایده‌ها و مناقصات، نیازمند تقویت و بهبود عملکرد هستند.

ضرورت رعایت سازوکارهای مدون در فرایندهای نیروی انسانی

فرزاد محمدی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان، در این جلسه با اشاره به ضرورت رعایت سازوکارهای مدون در فرایندهای نیروی انسانی اظهار کرد: توجه به شایستگی‌های علمی، توانایی‌های حرفه‌ای و رعایت ضوابط اداری باید محور تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند تغییر رسته و تغییر رشته شغلی باشد.

وی تأکید کرد که اجرای دقیق این ضوابط، علاوه بر ارتقای کیفیت نیروی انسانی، از بروز خطاهای ساختاری جلوگیری کرده و انطباق وظایف با تخصص افراد را تقویت می‌کند.

محمدی با بیان اینکه تحول در آموزش‌وپرورش بدون آموزش علمی نیروی انسانی و پایبندی به مقررات امکان‌پذیر نیست، افزود: بهره‌گیری از ارزیابی‌های مستند، توسعه مهارت‌های تخصصی و هدایت نظام‌مند فرایندهای اداری، نقش مؤثری در افزایش کارآمدی سازمان و بهبود خدمات آموزشی خواهد داشت.