۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی به یک دستگاه تریلی که از مسیر سربیشه به نهبندان در حرکت بوده مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ حسن دشتستانی افزود: ماموران در بازرسی از آن، دو هزار ۵۰۰ هزارلیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراوردهای نفتی که در قسمت بار تریلی جاساز شده بود کشف کردند.

وی گفت: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.