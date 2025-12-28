ماندگاری سامانه بارشی در خوزستان تا سه شنبه

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان تا روز سه شنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی نشان می‌دهد که در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد تا اواسط روز دوشنبه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین حجم بارش‌ها در نیمه شمالی، بخش‌های شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و به ویژه ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود، لذا آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست. همچنین در این ایام شاهد کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی خواهیم بود.

سبزه زاری اظهار کرد: از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما و سبب یخ زدگی سطح زمین خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت چهارشنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق می‌باشد.

به گفته وی، در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۱۸.۴ و دهدز با دمای ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۱۶.۹ و کمینه دمای ۱۲.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.